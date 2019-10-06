Тело новорожденного ребенка обнаружили сегодня, 6 октября, примерно в 10.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Труп был найден в мусорном контейнере в центре города, во дворе многоэтажного дома по улице Кердери. По словам очевидцев, младенец с пуповиной был мертв. - Вроде как уже и маму ребенка нашли,- отметили очевидцы. - С утра полицейские приходили, они ко всем заходили, расспрашивали. Тогда и узнали, что в мусорке малыша нашли, - рассказала жительница дома. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что вызов на станцию скорой помощи по данному факту не поступал. Между тем, на месте происшествия продолжают работать полицейские. Однако в пресс-службе департамента полиции ЗКО ответили, что по данному факту комментарии будут даны только после согласования с прокуратурой. Напомним,  5 марта прошлого года в 19.00 на кладбище в поселке Деркул было найдено тело новорожденного ребенка. Его случайно обнаружили дети. По данному факту было начато расследование по статье 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка". Сотрудниками криминальной полиции на второй день была установлена личность подозреваемой. Как сообщили в полиции, после проведения следственных действий и молекулярно-генетической экспертизы вероятность материнства подозреваемой в отношении ребёнка составила 99,9%. Также экспертиза показала, что ребенок родился живым на 36 неделе беременности. Женщина родила его дома, после чего выбросила. Уже после смерти младенца его тело растерзали собаки. Однако, бросившая новорожденного ребенка на кладбище мать наказания не понесла. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА