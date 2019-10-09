Труп мужчины оставили в коридоре больницы в Актюбинской области

В районную больницу труп привезли на "Лексусе", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 6 октября в пять часов утра в Центральную районную больницу неизвестные привезли труп молодого мужчины с ножевым ранением в сердце, оставили его в коридоре и поспешили скрыться. - Со слов дежурного медперсонала, их было трое, машина темного цвета, марку они не разглядели. Медики сразу же позвонили на телефон «102». Дежурной частью ОП Алгинского района была передана ориентировка всем нарядам. Ночной э