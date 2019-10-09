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Происшествия

Труп мужчины оставили в коридоре больницы в Актюбинской области

В районную больницу труп привезли на "Лексусе", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 6 октября в пять часов утра в Центральную районную больницу неизвестные привезли труп молодого мужчины с ножевым ранением в сердце, оставили его в коридоре и поспешили скрыться. - Со слов дежурного медперсонала, их было трое, машина темного цвета, марку они не разглядели. Медики сразу же позвонили на телефон «102». Дежурной частью ОП Алгинского района была передана ориентировка всем нарядам. Ночной э
Дана Рахметова
Труп мужчины оставили в коридоре больницы в Актюбинской области
В районную больницу труп привезли на "Лексусе", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области,  6 октября в пять часов утра в Центральную районную больницу неизвестные привезли труп молодого мужчины с ножевым ранением в сердце, оставили его в коридоре и поспешили скрыться. - Со слов дежурного медперсонала, их было трое, машина темного цвета, марку они не разглядели. Медики сразу же позвонили на телефон «102». Дежурной частью ОП Алгинского района была передана ориентировка всем нарядам. Ночной экипаж роты патрульной полиции в составе лейтенанта Махамбета Садыкова и лейтенант Бердыбека Беккали, дежурившие на трассе, получив ориентировку, стали останавливать все проезжающие автомашины темного цвета. В скором времени при въезде в п. Бештамак была остановлена автомашина «Лексус GS300» темно – синего цвета, в которой находились трое молодых мужчин. Их поведение вызвало подозрение сотрудников полиции. В период досмотра машины один из мужчин сознался, что в ходе ссоры он нанес ножевое ранение пострадавшему, который не приходя в сознание скончался на месте происшествия, - рассказали в полиции, добавив, что мужчина предоставил инспекторам орудие убийства - нож. В настоящее время ведется расследование по ст.99 ч.1 УК РК "Убийство". Подозреваемый водворен в ИВС. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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