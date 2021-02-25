По словам очевидцев, тело мужчины был обнаружен, когда соседи по лестничной площадке почувствовали трупный запах из кладовой и вызвали сотрудников полиции. Как сообщили в пресс-службе управления полиции Уральска, труп мужчины без признаков насильственной смерти был обнаружен 21 февраля. - Умерший мужчина пролежал в кладовой на диване трое суток. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР. Проводится судебно-медицинская экспертиза, согласно которой станет ясна причина смерти, - пояснили в пресс-службе управления. К слову, умерший проживал в селе Большой Чаган района Байтерек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.