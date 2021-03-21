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Происшествия

Трупы на каждом углу: жители Аксая напуганы массовой гибелью собак

В Аксае все чаще и чаще стали находить трупы четвероногих, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С 16 октября 2020 года в Аксае, как и в Уральске перестали уничтожать бродячих животных (за исключением тех, которые угрожают жизни и здоровью людей), их стали стерилизовать и отпускать в ареал обитания. К сожалению, проблема бродячих животных осталась и даже приобрела более острый характер, четвероногих не стало меньше на улицах города и они не перестали быть агрессивными. Жители Аксая стали жаловаться на огромное количество бездомных. В социальной сети стали опубликовывать видеоролики, где
Кристина Кобина
Трупы на каждом углу: жители Аксая напуганы массовой гибелью собак
В Аксае все чаще и чаще стали находить трупы четвероногих, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Жителя Аксая возмутились массовой гибелью собак
Жителя Аксая возмутились массовой гибелью собак
С 16 октября 2020 года в Аксае, как и в Уральске перестали уничтожать бродячих животных (за исключением тех, которые угрожают жизни и здоровью людей), их стали стерилизовать и отпускать в ареал обитания. К сожалению, проблема бродячих животных осталась и даже приобрела более острый характер, четвероногих не стало меньше на улицах города и они не перестали быть агрессивными. Жители Аксая стали жаловаться на огромное количество бездомных. В социальной сети стали опубликовывать видеоролики, где голодные четвероногие сбиваются в своры и бегают в поисках пищи по дворам многоэтажек. Многих аксайцев это абсолютно не радует, они опасаются за жизнь детей и предполагают, что их могут покусать. - Мы живем в центре нашего небольшого городка и вы представить не можете какой ужас тут твориться. Невозможно выйти, собаки всюду. Теперь мне приходится провожать ребенка в школу, хотя она находится прямо во дворе нашего дома. Собаки злые, они все время лают, рычат, агрессивные, - возмущается жительница Аксая Оксана. - Да никуда не выйти, большее время дети дома, даже не погуляешь. Также в Instagram на странице zhaloba_aksay_official было опубликовано видео, где люди даже не могут выйти из магазина, они бояться голодных бездомных животных.

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Теперь ситуация с бездомными обострилась еще больше, аксайцы стали находить повсюду трупы собак. Некоторые предполагали, что их сбивают машинами, кто-то считает, что они погибают от голода, однако на официальной странице по передержке бездомных животных zoo____mir озвучили версию, что собак убивают. Они сообщили, что их не отстреливают, их усыпляют и виде доказательств - приложили фото. Однако кто этим занимается неизвестно. - Собаки лежат мертвые недалеко от остановка Трансформатор, пусть заберут, закопают, сделайте что-нибудь, пожалуйста, вы все хотели, чтобы собак расстреливали, вот убивают их теперь, но мы не обязаны дышать трупами животных,- написали возмущенные аксайцы. - Половина собак бегает с ошейниками, привязывайте своих собак, вы их завели для дома, а не для улицы, - написала комментарии к фото с мертвой собакой ol.ga9231. - Все правильно, дома надо держать своих питомцев! Потом жалуетесь, там покусали, здесь покусали - жить невозможно, - прокомментировал erzhan3250. - Хватит тут демагогию разводить, детей страшно на улицу выпускать. Правильно делают, что отстреливают, - написала oksanchik.1828. На многочисленные жалобы отреагировали власти. На странице акимата Бурлинского района сообщили, что местные органы в курсе ситуации с обнаружением трупов животных. - Был организован вывоз коммунальными службами. По вопросам вывоза в случае, если вы обнаружите труп животного, обращайтесь по телефону +7 777 534 6962 - главный специалист акимата города Ержан Жумагалиев. Акиматом города Аксай и отделом полиции принимаются меры по выяснению причин смерти собак. По остальным вопросам обращайтесь к руководителю ветстанции Жанболату Махмудову - 87774196302. Обращаемся к всем жителям Бурлинского района. Не допускайте свободного выгула ваших животных на улицах города. Это противоречит правилам содержания и выгула собак и кошек в ЗКО. Каждый владелец обязан держать собаку на привязи или в вольере. Выгул только в наморднике и на поводке. За нарушение полагается штраф согласно статьям 406 и 408 КоАП РК, - говориться в сообщении.
Статья 406 КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии". Статья 408 КоАП РК "Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек".
Между тем в пресс-службе департамента полиции ЗКО лишь пояснили, что отделом полиции Бурлинского района совместно с руководством города и района принимаются меры, направленные на выяснение причин смерти собак. Однако сколько таких фактов было зарегистрировано, в пресс-службе ведомства ответить затруднились.
Жителя Аксая возмутились массовой гибелью собак
Жителя Аксая возмутились массовой гибелью собак
Жителя Аксая возмутились массовой гибелью собак
Жителя Аксая возмутились массовой гибелью собак
Жителя Аксая возмутились массовой гибелью собак
Жителя Аксая возмутились массовой гибелью собак
Жителя Аксая возмутились массовой гибелью собак
Жителя Аксая возмутились массовой гибелью собак
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото и видео из социальной сети Instagram со страниц zhaloba_aksay_official и zoo____mir
собаки бездомные отстрел

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