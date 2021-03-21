Трупы на каждом углу: жители Аксая напуганы массовой гибелью собак

R9D7GPcvQZ0Теперь ситуация с бездомными обострилась еще больше, аксайцы стали находить повсюду трупы собак. Некоторые предполагали, что их сбивают машинами, кто-то считает, что они погибают от голода, однако на официальной странице по передержке бездомных животных zoo____mir озвучили версию, что собак убивают. Они сообщили, что их не отстреливают, их усыпляют и виде доказательств - приложили фото. Однако кто этим занимается неизвестно. - Собаки лежат мертвые недалеко от остановка Трансформатор, пусть заберут, закопают, сделайте что-нибудь, пожалуйста, вы все хотели, чтобы собак расстреливали, вот убивают их теперь, но мы не обязаны дышать трупами животных,- написали возмущенные аксайцы. - Половина собак бегает с ошейниками, привязывайте своих собак, вы их завели для дома, а не для улицы, - написала комментарии к фото с мертвой собакой ol.ga9231. - Все правильно, дома надо держать своих питомцев! Потом жалуетесь, там покусали, здесь покусали - жить невозможно, - прокомментировал erzhan3250. - Хватит тут демагогию разводить, детей страшно на улицу выпускать. Правильно делают, что отстреливают, - написала oksanchik.1828. На многочисленные жалобы отреагировали власти. На странице акимата Бурлинского района сообщили, что местные органы в курсе ситуации с обнаружением трупов животных. - Был организован вывоз коммунальными службами. По вопросам вывоза в случае, если вы обнаружите труп животного, обращайтесь по телефону +7 777 534 6962 - главный специалист акимата города Ержан Жумагалиев. Акиматом города Аксай и отделом полиции принимаются меры по выяснению причин смерти собак. По остальным вопросам обращайтесь к руководителю ветстанции Жанболату Махмудову - 87774196302. Обращаемся к всем жителям Бурлинского района. Не допускайте свободного выгула ваших животных на улицах города. Это противоречит правилам содержания и выгула собак и кошек в ЗКО. Каждый владелец обязан держать собаку на привязи или в вольере. Выгул только в наморднике и на поводке. За нарушение полагается штраф согласно статьям 406 и 408 КоАП РК, - говориться в сообщении.
Статья 406 КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии". Статья 408 КоАП РК "Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек".Между тем в пресс-службе департамента полиции ЗКО лишь пояснили, что отделом полиции Бурлинского района совместно с руководством города и района принимаются меры, направленные на выяснение причин смерти собак. Однако сколько таких фактов было зарегистрировано, в пресс-службе ведомства ответить затруднились. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото и видео из социальной сети Instagram со страниц zhaloba_aksay_official и zoo____mir