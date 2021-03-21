Трупы на каждом углу: жители Аксая напуганы массовой гибелью собак

В Аксае все чаще и чаще стали находить трупы четвероногих, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С 16 октября 2020 года в Аксае, как и в Уральске перестали уничтожать бродячих животных (за исключением тех, которые угрожают жизни и здоровью людей), их стали стерилизовать и отпускать в ареал обитания. К сожалению, проблема бродячих животных осталась и даже приобрела более острый характер, четвероногих не стало меньше на улицах города и они не перестали быть агрессивными. Жители Аксая стали жаловаться на огромное количество бездомных. В социальной сети стали опубликовывать видеоролики, где