Трёхлетний ребёнок погиб в ДТП в Актюбинской области

Машина упала в кювет. Фото: МВД РК Смертельное ДТП произошло вечером восьмого декабря на дороге Самара - Шымкент. 30-летняя водитель Тoyota Сamry ехала со стороны Хромтау в направлении села Карабутак. Не справившись с рулевым управлением, водитель допустила опрокидывание авто в кювет. - Водитель доставлена в больницу Айтекебийского района, а трёхлетний мальчик от полученных телесных повреждений скончался на месте. Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы, - рассказали в пресс-службе МВД Казахстана. Начато досудебное расследование. В Актобе авто без водителя попало в ДТП Мы до