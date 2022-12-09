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Происшествия

Трёхлетний ребёнок погиб в ДТП в Актюбинской области

Машина упала в кювет. Фото: МВД РК Смертельное ДТП произошло вечером восьмого декабря на дороге Самара - Шымкент. 30-летняя водитель Тoyota Сamry ехала со стороны Хромтау в направлении села Карабутак. Не справившись с рулевым управлением, водитель допустила опрокидывание авто в кювет. - Водитель доставлена в больницу Айтекебийского района, а трёхлетний мальчик от полученных телесных повреждений скончался на месте. Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы, - рассказали в пресс-службе МВД Казахстана. Начато досудебное расследование. В Актобе авто без водителя попало в ДТП Мы до
Дана Рахметова
Трёхлетний ребёнок погиб в ДТП в Актюбинской области
Машина упала в кювет.
Трёхлетний ребёнок погиб в ДТП в Актюбинской области
Трёхлетний ребёнок погиб в ДТП в Актюбинской области
Фото: МВД РК Смертельное ДТП произошло вечером восьмого декабря на дороге Самара - Шымкент. 30-летняя водитель Тoyota Сamry ехала со стороны Хромтау в направлении села Карабутак. Не справившись с рулевым управлением, водитель допустила опрокидывание авто в кювет.
- Водитель доставлена в больницу Айтекебийского района, а трёхлетний мальчик от полученных телесных повреждений скончался на месте. Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы, - рассказали в пресс-службе МВД Казахстана.
Начато досудебное расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Актобе ДТП Авто

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