Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске 11 февраля ожидается снег, днем -3 градуса, ночью -10 градусов. В Атырау днем 5 градусов выше нуля, ночью -5 градусов. В Актобе дождь со снегом, днем 2 градуса ниже нуля, ночью -12 градусов. В Актау без осадков, днем +12 градусов, ночью +5. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.