Туман и гололёд ожидаются в ЗКО

По данным «Казгидромета», 24 ноября на севере и востоке ЗКО ожидаются туман, гололёд и усиление ветра. По республике ожидаются туман, гололёд и метель. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит 0..+2 градусов, ночью похолодает до 0..-2. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +5..+7 градусов, ночью +1..+3 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до +1..-1 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер до 12 метров в секунду. В Актау - переменная облачность. Днём