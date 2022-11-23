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Социум

Туман и гололёд ожидаются в ЗКО

По данным «Казгидромета», 24 ноября на севере и востоке ЗКО ожидаются туман, гололёд и усиление ветра. По республике ожидаются туман, гололёд и метель. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит 0..+2 градусов, ночью похолодает до 0..-2. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +5..+7 градусов, ночью +1..+3 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до +1..-1 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер до 12 метров в секунду. В Актау - переменная облачность. Днём
Дана Рахметова
Туман и гололёд ожидаются в ЗКО
По данным «Казгидромета», 24 ноября на севере и востоке ЗКО ожидаются туман, гололёд и усиление ветра.
Туман и гололёд ожидается в ЗКО
Туман и гололёд ожидается в ЗКО
По республике ожидаются туман, гололёд и метель.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит 0..+2 градусов, ночью похолодает до 0..-2. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +5..+7 градусов, ночью +1..+3 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до +1..-1 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +10..+12 градусов, ночью опустятся до +3..+5 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
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Уральск Актобе Атырау ЗКО погода

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