Туман и грозы: синоптики рассказали о погоде на западе Казахстана 19 октября

«Казгидромет» представил прогноз погоды на 19 октября.

В Западно-Казахстанской области ожидаются дожди и низкие температуры в течение ближайших суток. Днем температура воздуха колеблется в пределах +10 +15 градусов. На севере и юге области синоптики прогнозируют сильные дожди, а утренний туман ожидается в северных и восточных районах.

Ночью температура немного снизится, составив +7 +12 градусов. Дожди продолжатся, а туман сохранится, особенно в северных и восточных районах. Ветер будет умеренным, со скоростью 9-14 м/с, она западе, севере и востоке области его скорость может достигать 15-20 м/с, с порывами до 23 м/с.

В Актюбинской области в течение дня также ожидаются дожди при температуре +10 +15 градусов. Утром на севере и востоке области возможно появление тумана. Ночью температура опустится до +3 +8, дожди продолжатся, с сохранением тумана в утренние часы. Ветер - 9-14 м/с, с порывами до 20 м/с на западе, севере и юге.

В Атырауской области также дожди. Дневные температуры составят +10 +15, ночью понизятся до +7 +12 градусов. На севере и востоке прогнозируется туман. Ветер - 9-14 м/с, на западе, севере и востоке - до 20 м/с с порывами до 23 м/с.

В Мангистауской области погода будет чуть более теплой, с температурами +12 +17 градусов днем. Здесь также ожидаются дожди и гроза на западе, севере и востоке области. Ночью температура упадет до +5 +10, на северо-востоке возможны заморозки до +2. Ветер будет умеренным, со скоростью 9-14 м/с, и порывами до 23 м/с.