Шквалистый ветер и морозы до минус 15 градусов прогнозируются в ЗКО 12 ноября

Согласно информации, предоставленной «Казгидромет», в западных регионах Казахстана сохранится холодная погода с переменной облачностью, местами ожидаются туман и осадки.

В Западно-Казахстанской области без осадков, на западе, севере и востоке сохраняется туман. Днем температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов. Ночью опустится до -5 -10, на севере области возможны значения до -13 градусов. Скорость ветра составит 9-14 метров в секунду.

В Актюбинской области осадков не ожидается, на юге и востоке будет наблюдаться туман. Днем от 0 до -5 градусов, на востоке области ожидается похолодание до -8. Ночью температура воздуха составит -7 -12 градусов, на востоке области до -15. Скорость ветра в пределах 9-14 метров в секунду, а на западе, севере и востоке порывы до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области без осадков, туман сохраняется на западе, севере и востоке области. Днем в пределах +1 до +6 градусов. Ночью до -2 -7, на северо-востоке области возможны понижения температуры до -10 градусов. Скорость ветра 9-14 метров в секунду.

В Мангыстауской области возможны осадки - дождь, туман. Днем от +3 до +8 градусов. Ночью -2 до +3, на севере области до -5 градусов. Скорость ветра составит 9-14 метров в секунду, а на западе, севере и востоке области она может усилиться до 15-20 метров в секунду.