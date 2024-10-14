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Социум

Туман и сильный ветер прогнозируют синоптики на западе Казахстана 15 октября

Казгидромет представил прогноз погоды на западе Казахстана 15 октября. Ночью столбики термометров опустятся до минус 10 градусов
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Туман и сильный ветер прогнозируют синоптики на западе Казахстана 15 октября

Казгидромет представил прогноз погоды на западе Казахстана 15 октября.

В Западно-Казахстанской области без осадков, на западе и севере туман. Днем +7+12 градусов тепла, ночью -2-7, на юге +1, на востоке области – ветер с порывами до 20 м/с.

В Атырауской области без осадков, на западе и севере туман. Днем +8+13 градусов, ночью -1-6, на юге +2 тепла, ветер до 14 м/с.

В Актюбинской области без осадков, на западе и севере региона туман. Днем +5+10 градусов, ночью -5-10, усиление ветра до 20 м/с.

В Мангистауской области без осадков, ночью и утром на западе и севере туман. Днем +11+16 тепла, на севере +8. Ночью 0-5, на западе +3 градуса, ветер усилится до 20 м/с.

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