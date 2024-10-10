Туман и заморозки: какой будет погода на западе Казахстана 11 октября

Казгидромет представил прогноз погоды на западе Казахстана 11 октября. Ожидается понижение температуры, и осадки.

Казгидромет представил прогноз погоды на западе Казахстана 11 октября.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, утром туман. Днем +16+18 тепла, ночью 0,-2 градуса. Ветер 7-12 м/с.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Днем +20+22 градуса, ночью +8+10, усиление ветра до 14 м/с.

В Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Днем +10+12 градусов, ночью +3+5, ветер до 12 м/c.

В Мангистауской области переменная облачность, дождь, туман. Днем +19+21 тепла, ночью +8+10 градусов, ветер с порывами до 20 м/c.