Туман ожидается в ЗКО

В ДЧС ЗКО предупреждают водителей о возможном тумане 19 января, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске 19 января без осадков, днем -3, ночью -8. В Атырау облачно, днем 3 градуса ниже нуля, ночью до -6 градусов. В Актобе днем -4 градуса, ночью столбик термометра опустится до -10 градусов. До 6 градусов выше нуля днем и 2 градусов выше нуля ночью ожидается в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.