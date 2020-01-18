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Социум

Туман ожидается в ЗКО

В ДЧС ЗКО предупреждают водителей о возможном тумане 19 января, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске 19 января без осадков, днем -3, ночью -8. В Атырау облачно, днем 3 градуса ниже нуля, ночью до -6 градусов. В Актобе днем -4 градуса, ночью столбик термометра опустится до -10 градусов. До 6 градусов выше нуля днем и 2 градусов выше нуля ночью ожидается в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
gorod
Туман ожидается в ЗКО
В ДЧС ЗКО предупреждают водителей о возможном тумане 19 января, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По данным  сайта РГП "Казгидромет", в Уральске 19 января без осадков, днем -3, ночью -8. В Атырау облачно, днем 3 градуса ниже нуля, ночью до -6 градусов. В Актобе днем -4 градуса, ночью столбик термометра опустится до -10 градусов. До 6 градусов выше нуля днем и 2 градусов выше нуля ночью ожидается в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
погода

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