Туман ожидается в ЗКО

По данным «Казгидромета», 25 ноября на севере, в центре и на юго-востоке ЗКО ожидается туман. Большая часть республики остаётся под влиянием Атлантического циклона - сохраняются осадки преимущественно в виде снега. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +2..+4 градусов, ночью похолодает до -1..+1. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +4..+6 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до +1..-1 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Вете