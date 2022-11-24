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Социум

Туман ожидается в ЗКО

По данным «Казгидромета», 25 ноября на севере, в центре и на юго-востоке ЗКО ожидается туман. Большая часть республики остаётся под влиянием Атлантического циклона - сохраняются осадки преимущественно в виде снега. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +2..+4 градусов, ночью похолодает до -1..+1. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +4..+6 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до +1..-1 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Вете
Дана Рахметова
Туман ожидается в ЗКО
По данным «Казгидромета», 25 ноября на севере, в центре и на юго-востоке ЗКО ожидается туман.
Туман ожидается в ЗКО
Туман ожидается в ЗКО
Большая часть республики остаётся под влиянием Атлантического циклона - сохраняются осадки преимущественно в виде снега.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +2..+4 градусов, ночью похолодает до -1..+1. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +4..+6 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до +1..-1 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +10..+12 градусов, ночью опустятся до +4..+6 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
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Уральск Актобе Атырау ЗКО погода

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