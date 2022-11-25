Туман ожидается в ЗКО

По данным «Казгидромета», 26 ноября ночью и утром на севере и востоке ЗКО ожидаются туман и усиление ветра до 15 - 20 метров в секунду. Большая часть республики будет находиться под влиянием холодного Северного антициклона - ожидается погода без осадков и резкое понижение температуры воздуха. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит 0..+2 градусов, ночью похолодает до -2..-4. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +3..+5 градусов, ночью 0..-2 градусов. Ветер до 12 метров в секунду. В Актобе прогнозируют пер