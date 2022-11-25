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Социум

Туман ожидается в ЗКО

По данным «Казгидромета», 26 ноября ночью и утром на севере и востоке ЗКО ожидаются туман и усиление ветра до 15 - 20 метров в секунду. Большая часть республики будет находиться под влиянием холодного Северного антициклона - ожидается погода без осадков и резкое понижение температуры воздуха. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит 0..+2 градусов, ночью похолодает до -2..-4. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +3..+5 градусов, ночью 0..-2 градусов. Ветер до 12 метров в секунду. В Актобе прогнозируют пер
Дана Рахметова
Туман ожидается в ЗКО
По данным «Казгидромета», 26 ноября ночью и утром на севере и востоке ЗКО ожидаются туман и усиление ветра до 15 - 20 метров в секунду.
Как выглядело частичное затмение Солнца
Как выглядело частичное затмение Солнца
Большая часть республики будет находиться под влиянием холодного Северного антициклона - ожидается погода без осадков и резкое понижение температуры воздуха.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит 0..+2 градусов, ночью похолодает до -2..-4. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +3..+5 градусов, ночью 0..-2 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до -7..-9 градусов. Ночью похолодает до -11..-13 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +10..+12 градусов, ночью опустятся до +6..+8 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
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Уральск Актобе Атырау ЗКО погода

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