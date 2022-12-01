Туман ожидается в ЗКО

По данным «Казгидромета», второго декабря ночью и утром на севере ЗКО ожидается туман. В большинстве регионов пройдёт снег. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -6..-8 градусов, ночью похолодает до -10..-12. Ветер до 12 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет -2..-4 градусов, ночью -8..-10 градусов. Ветер до 9 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до -10..-12 градусов. Ночью похолодает до -13..-15 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. В Актау - переменная облачность. Днём ст