Туман ожидается в ЗКО

По данным «Казгидромета», четвёртого декабря ночью и утром на севере ЗКО ожидается туман. По республике местами ожидается усиление ветра. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -8..-10 градусов, ночью похолодает до -14..-16. Ветер до 10 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет -6..-8 градусов, ночью -14..-16 градусов. Ветер до 12 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до -10..-12 градусов. Ночью похолодает до -17..-19 градусов. Ветер до 14 метров в секунду. В Актау - переменная об