Туман ожидается в ЗКО

По данным «Казгидромета», 22 декабря ночью и утром на севере, западе и юге ЗКО ожидается туман. На большей части страны сохраняются осадки. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -1..-3 градусов, ночью похолодает до -8..-10. Ветер до 10 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет 0..-2 градусов, ночью -4..-6 градусов. Ветер до 11 метров в секунду. В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до -6..-8 градусов. Ночью похолодает до -15..-17 градусов. Ветер до 8 метров в секунду. В Актау - переменная облачность. Днём столбики