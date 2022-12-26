Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Туман ожидается в ЗКО

По данным «Казгидромета», 27 декабря ночью и утром на западе, юге, в центре ЗКО ожидается туман. На большую часть территории Казахстана всё ещё будет сохранять своё влияние отрог антициклона, с которым ожидается погода без осадков. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -4..-6 градусов, ночью похолодает до -10..-12. Ветер до 10 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет -1..-3 градусов, ночью -12..-14 градусов. Ветер до 5 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до -8..-10 градусов. Н
Дана Рахметова
Туман ожидается в ЗКО
По данным «Казгидромета», 27 декабря ночью и утром на западе, юге, в центре ЗКО ожидается туман.
Как выглядело частичное затмение Солнца
Как выглядело частичное затмение Солнца
На большую часть территории Казахстана всё ещё будет сохранять своё влияние отрог антициклона, с которым ожидается погода без осадков.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -4..-6 градусов, ночью похолодает до -10..-12. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет -1..-3 градусов, ночью -12..-14 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до -8..-10 градусов. Ночью похолодает до -13..-15 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут 0..+2 градусов, ночью опустятся до -3..-5 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск Актобе Атырау ЗКО погода

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article