Туман ожидается в ЗКО

По данным «Казгидромета», 27 декабря ночью и утром на западе, юге, в центре ЗКО ожидается туман. На большую часть территории Казахстана всё ещё будет сохранять своё влияние отрог антициклона, с которым ожидается погода без осадков. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -4..-6 градусов, ночью похолодает до -10..-12. Ветер до 10 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет -1..-3 градусов, ночью -12..-14 градусов. Ветер до 5 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до -8..-10 градусов. Н