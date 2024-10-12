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Социум

Туман прогнозируют в ЗКО 13 октября

Ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Жулдызхан Хасангалиева
Туман прогнозируют в ЗКО 13 октября

По данным РГП «Казгидромет», 13 октября в ЗКО ожидается облачная погода без осадков. Утром на западе, севере области прогнозируют туман. 

  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +4..+6 градусов, ночью похолодает до -4..-6 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днём будет +8..+10 градуса, ночью 0..+2 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актобе — без осадков. Днём ожидается до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до -3..-5 градусов. Ветер до 15 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность Днём столбики термометра покажут +15..+17 градусов, ночью опустятся до +6..+8градусов. Ветер до 14 метров в секунду.

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