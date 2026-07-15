Туристы доверились ChatGPT и потерялись в горах

В польских Татрах двух туристов из Литвы эвакуировали на вертолете после того, как они воспользовались рекомендацией ChatGPT при выборе маршрута. Следуя совету нейросети, путешественники сошли с размеченной тропы, оказались на опасном скальном участке и не смогли самостоятельно продолжить путь, передает МойГород со ссылкой на Tengri Travel.

Об инциденте рассказал журналист TVN24 Мацей Станисньский. По его словам, во время похода туристы использовали один из популярных ИИ-чатов для построения маршрута.

«Это привело их к ситуации, когда они оказались в очень сложной открытой альпинистской местности. Самостоятельно выбраться они уже не смогли, поэтому были вынуждены обратиться за помощью в горную спасательную службу TOPR», — сообщил Станисньский.

По данным СМИ, путешественники хотели сократить путь к Долине Пяти Польских озер и спросили у ChatGPT, какой маршрут будет оптимальным. Нейросеть предложила пройти через Свиницкую полку (Świnicka Ławka).

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В результате туристы оказались на сложном участке маршрута, где потребовалась помощь спасателей. Для их эвакуации был задействован вертолет.

Почему ChatGPT предложил опасный маршрут

После инцидента журналисты решили выяснить, почему искусственный интеллект рекомендовал туристам именно этот путь.

Выяснилось, что Свиницкая полка действительно существует. Это не вымышленный маршрут, а протяженный скальный уступ на северной стене горы Свиница высотой около 350 метров. Его используют альпинисты — в частности, для траверсов и выхода со скальных маршрутов.

Таким образом, ChatGPT не придумал несуществующую тропу. Вероятнее всего, нейросеть объединила информацию из туристических и альпинистских источников. В материалах для опытных скалолазов Свиницкая полка действительно описывается как относительно простой путь, однако речь идет о маршруте, рассчитанном на подготовленных альпинистов со специальным снаряжением, а не на обычных туристов.

Во время проверки журналисты также попросили чат-бота оценить свой совет. В ответ искусственный интеллект признал ошибку.

«Ты абсолютно прав. Я не должен был отправлять тебя через этот перевал».

Что рекомендуют спасатели

После происшествия представители польской горной спасательной службы вновь призвали не использовать искусственный интеллект в качестве основного источника информации при планировании походов.

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По словам журналиста Мацея Станисньского, самым надежным ориентиром по-прежнему остаются опытные горные проводники и специализированные туристические путеводители.

«Ничто не заменит настоящих татранских проводников, которые знают, как передвигаться по Татрам, и подбирают маршруты в соответствии с возможностями туристов. Это также могут быть проверенные печатные путеводители», — отметил он.

По данным TOPR, только за первую неделю июля спасатели оказали помощь 55 туристам. Наиболее напряженным днем стало 4 июля, когда им пришлось провести 25 спасательных операций.

Как избежать подобных ситуаций

Перед походом спасатели рекомендуют обязательно проверять маршрут по официальным картам, изучать уровень его сложности, учитывать закрытые участки и особенности местности.

Для навигации лучше использовать специализированные туристические приложения, однако их данные также следует сверять с официальной информацией национального парка.

Кроме того, туристам, отправляющимся в горы Польши, советуют установить приложение RATUNEK, которое при вызове помощи автоматически передает спасателям точные координаты пользователя.

Специалисты отмечают, что это далеко не первый случай, когда безоговорочное следование рекомендациям искусственного интеллекта приводит путешественников к опасным ситуациям.