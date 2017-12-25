«НазЭль»: 6 мкрн., п. Зачаганск, ул. Монкеулы, 97; тел.: 8 701 797 24 14, 8 708 434 28 05), в ресторанах быстрого питания«BURGER CLUB» ТРК «Орал», пр. Абулхаир хана, 179, 3 этаж; тел.: 8 701 957 62 73, ТРЦ «Атриум», ул. Нурпеисовой, 17/1, 2 этаж. ТРЦ City Center, пр. Евразия, 1, в кафе-паб PUB BURGER: п.Зачаганск, ул. Монкеулы, 97 А также заказать продукты и лекарства на дом можно по единственной круглосуточной службе доставки"НазЭль".Тел.:24-10-33, 8 701 957 62 73, 8 776 957 62 73)

Группа компаний, в которую входят два круглосуточных продуктовых маркета и две аптеки «НазЭль», три ресторана быстрого питания и кафе-паб «BURGER CLUB», а также служба доставки по городу, уже давно завоевала любовь у горожан.С начала сентября была объявлена акция, в которой приняли участие огромное количество людей. Условия были просты – нужно было либо приобрести товары в аптеках и магазинах на сумму не менее 1500 тенге, либо заказать еду и напитки в ресторанах быстрого питания и в кафе-паб на сумму не менее 2000 тенге. Затем нужно было написать на обратной стороне чека имя, фамилию и номер мобильного и опустить в стеклянный ящик. И вот, наконец, под Новый год состоялся долгожданный розыгрыш. Все чеки, собранные за последние четыре месяца со всех точек обслуживания компании, были сложены из девяти ящиков в большой лототрон.Буквально перед началом главного действа покупатели еще имели возможность положить свои чеки на покупки, произведенные в последние часы и минуты, в дополнительный малый лототрон.Именно с его вращения начался розыгрыш. Доставать чеки помогали маленькие гости, пришедшие со своими родителями. Именно с его вращения начался розыгрыш. Доставать чеки помогали маленькие гости, пришедшие со своими родителями. Первые счастливчики получили моментальные призы - сертификаты на приобретение товаров в магазинах и аптеках, а также сертификаты на посещение ресторанов и паба.Далее из этого же лототрона разыграли еще несколько чеков, по которым вторая группа участников розыгрыша получила полезные и интересные книги.И вот настала очередь вращать основной лототрон. Сначала разыграли утюг, отпариватель и многофункциональную блинницу.Затем разыграли крупные призы - телевизор и стиральную машину-автомат. Тем, кому улыбнулась удача, долго не могли поверить в такой крупный выигрыш.И вот момент триумфа: главный приз – путевка в Тайланд – досталась супружеской чете Мейрбеку ЖОЛАМАНОВУ и Нурлыгуль ИСКАЛИЕВОЙ из Зачаганска. - Моя супруга купила лекарства в аптеке на 10000 тенге, и вот не зря. Выиграли такой новогодний подарок. Спасибо аптеке «НазЭль». Рекомендую всем горожанам, а вдруг и вам повезет! – поделился радостью Мейрбек ЖОЛАМАНОВ. По словам управляющего ресторанным и розничным бизнесом группы компаний Динары ИСМАГУЛОВОЙ, в будущем акции планируется проводить раз в квартал, так что следующий розыгрыш предположительно состоится в марте следующего года. - Наша группа компаний в дальнейшем будет расширяться: появятся новые торговые точки и рестораны быстрого питания, а также будет улучшаться сервис обслуживания для наших дорогих покупателей и посетителей. Поздравляю всех с Новым годом и желаю, чтобы и вам так повезло, как сегодняшним победителям розыгрыша, - сказала Динара ИСМАГУЛОВА.Напоминаем горожанам, что принять участие в ежеквартальном розыгрыше и получить возможность выиграть незабываемое путешествие в жаркие страны вы сможете, сделав покупки в мини-маркетах и аптекахЛицензия № 01234DL от 27.08.2017 г. выдан Управлением здравоохранения ЗКО. Новости Компаний.