Туши лошадей разделывали, не снимая шкур. Фермеры Атырауской области пожаловались на скотокрадов из ЗКО

Потерпевшие заявляют, что трое подозреваемых совершили более полусотни краж, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 17 марта, в редакцию "МГ" обратились фермеры из районов Атырауской области, граничащих с ЗКО. Они рассказали, что уже на протяжении двух лет у них пропадает скот, а после пропажи, они находят только головы, копыта и внутренности животных неподалеку от пастбища. С их слов, преступники не жалеют жеребых кобыл и разделывают туши не снимая шкур. Фермер из села Елтай Индерского района Атырауской области Айткали Жалиев рассказал, что только у него ущерб краденного скота с