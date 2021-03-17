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Происшествия

Туши лошадей разделывали, не снимая шкур. Фермеры Атырауской области пожаловались на скотокрадов из ЗКО

Потерпевшие заявляют, что трое подозреваемых совершили более полусотни краж, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 17 марта, в редакцию "МГ" обратились фермеры из районов Атырауской области, граничащих с ЗКО. Они рассказали, что уже на протяжении двух лет у них пропадает скот, а после пропажи, они находят только головы, копыта и внутренности животных неподалеку от пастбища. С их слов, преступники не жалеют жеребых кобыл и разделывают туши не снимая шкур. Фермер из села Елтай Индерского района Атырауской области Айткали Жалиев рассказал, что только у него ущерб краденного скота с
Кристина Кобина
Туши лошадей разделывали, не снимая шкур. Фермеры Атырауской области пожаловались на скотокрадов из ЗКО
Потерпевшие заявляют, что трое подозреваемых совершили более полусотни краж, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фермеры Атырауской области рассказали, как у них крали скот жители ЗКО: не жалели жерёбых кобыл, разделывали тушку не снимая шкур
Фермеры Атырауской области рассказали, как у них крали скот жители ЗКО: не жалели жерёбых кобыл, разделывали тушку не снимая шкур
Сегодня, 17 марта, в редакцию "МГ" обратились фермеры из районов Атырауской области, граничащих с ЗКО. Они рассказали, что уже на протяжении двух лет у них пропадает скот, а после пропажи, они находят только головы, копыта и внутренности животных неподалеку от пастбища. С их слов, преступники не жалеют жеребых кобыл и разделывают туши не снимая шкур. Фермер из села Елтай Индерского района Атырауской области Айткали Жалиев рассказал, что только у него ущерб краденного скота составляет более 3 миллионов тенге. - У меня свое КХ "Алтын ана", которое расположено на границе с Акжайыкским районом ЗКО, до него всего 500 метров. Выращиваю скот, поголовье достигло 60 голов КРС и 70 лошадей. Но одно не дает покоя, весь мой труд сгорает в один день. Сейчас я говорю о постоянных кражах. Первый раз у меня пропало две лошади в январе этого года, затем в марте еще четыре. Я написал заявление в полицию и теперь жду справедливого следствия. Преступники чувствуют безнаказанность, поэтому так поступают, - рассказал Айткали Жалиев. Также глава крестьянского хозяйства пояснил, что конокрады действовали с особой жестокостью. - Для них главное время, все делали очень быстро. Предполагаем, что для разделывания одной тушки у них уходило не более 15 минут. Работали скорее всего трое, - отметили фермеры. Глава крестьянского хозяйства "Дария" Рустем говорит, что пропажа скота коснулась и его. - Я пользуюсь "электропастухом", то есть определённая территория огораживается электрическим током и за ее пределы скот не выходит. Но несмотря на это, конокрады зашли на территорию, отстрелили скот и забрали только мясо. Это беспредел, - возмущается Рустем. - Свой ущерб оцениваю в один миллион тенге. И таких потерпевших как я, насчитывается десяток. Каждые выходные пропадает по 4-5 голов скота у людей. С этим нужно что-то делать. К слову, потерпевшие приехали в Уральск, чтобы дать показания. Подозреваемыми являются трое жителей ЗКО. Между тем начальник управления криминальной полиции ДП ЗКО Ерлан Арыстанов рассказал, что по данному факту ведется следствие. - Действительно с прошлого года участились кражи скота путем отстрела в Каратобинском, Акжайыкском районах, граничащих с Атырауской областью. 13 марта сотрудниками криминальной полиции ДП ЗКО и отделом полиции Каратобинского района, отделом полиции Акжайыкского района при длительной разработке были задержаны трое жителей ЗКО, которые в настоящее время водворены в ИВС. С места преступления были изъяты автомобили, как вещественные доказательства. В рамках досудебного расследования ведутся следственно-оперативные мероприятия. Данная группа подозревается в кражах скота, совершенных не только в этом году, но и в прошлом, по нескольким эпизодам. В одном из произошедших случаев сотрудники Тайпакского отдела полиции сами выезжали на  место, нашли сбой скота и после возбуждения дела нашли потерпевших из соседнего района. Трое потерпевших из Индерского района были вызваны в областной центр для проведения оперативно-следственных действий, - рассказал Ерлан Арыстанов. Стоит отметить, что в отношении подозреваемых начато уголовное расследование по статье 188-1 УК РК "Скотокрадство". n5RiXv6fbUY
Фермеры Атырауской области рассказали, как у них крали скот жители ЗКО: не жалели жерёбых кобыл, разделывали тушку не снимая шкур
Фермеры Атырауской области рассказали, как у них крали скот жители ЗКО: не жалели жерёбых кобыл, разделывали тушку не снимая шкур
Фермеры Атырауской области рассказали, как у них крали скот жители ЗКО: не жалели жерёбых кобыл, разделывали тушку не снимая шкур
Фермеры Атырауской области рассказали, как у них крали скот жители ЗКО: не жалели жерёбых кобыл, разделывали тушку не снимая шкур
Фермеры Атырауской области рассказали, как у них крали скот жители ЗКО: не жалели жерёбых кобыл, разделывали тушку не снимая шкур
Фермеры Атырауской области рассказали, как у них крали скот жители ЗКО: не жалели жерёбых кобыл, разделывали тушку не снимая шкур
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скотокрадство

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