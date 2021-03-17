Жители Атырау просят расколоть лед на Урале, опасаясь трагедий

Сейчас толщина льда на Урале составляет примерно 12-15 сантиметров. Атыраучанка Елена Садчикова опубликовала в соцсети Facebook пост с вопросом, адресованном акимату – когда станут колоть лед? - Лёд на Урале очень тонкий, температура воздуха плюсовая. Почему бы, пока идут запретные дни на рыбалку, не расколоть лёд на реке? Завтра толпы рыбаков-камикадзе, выйдут рисковать жизнью, - вопрошает Елена. Акимат Атырау оперативно отреагировал ответом, что лед ещё не совсем тонок, чтобы его раскалывать. - При содействии ТОО «Амангелді» на Урале будут раскалывать лёд. Каждый год во время ледохода на рек