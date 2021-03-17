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Происшествия

Жители Атырау просят расколоть лед на Урале, опасаясь трагедий

Сейчас толщина льда на Урале составляет примерно 12-15 сантиметров. Атыраучанка Елена Садчикова опубликовала в соцсети Facebook пост с вопросом, адресованном акимату – когда станут колоть лед? - Лёд на Урале очень тонкий, температура воздуха плюсовая. Почему бы, пока идут запретные дни на рыбалку, не расколоть лёд на реке? Завтра толпы рыбаков-камикадзе, выйдут рисковать жизнью, - вопрошает Елена. Акимат Атырау оперативно отреагировал ответом, что лед ещё не совсем тонок, чтобы его раскалывать. - При содействии ТОО «Амангелді» на Урале будут раскалывать лёд. Каждый год во время ледохода на рек
gorod
Жители Атырау просят расколоть лед на Урале, опасаясь трагедий
Сейчас толщина льда на Урале составляет примерно 12-15 сантиметров. 
Жители Атырау просят расколоть лед на Урале, опасаясь трагедий
Жители Атырау просят расколоть лед на Урале, опасаясь трагедий
Атыраучанка Елена Садчикова опубликовала в соцсети Facebook пост с вопросом, адресованном акимату – когда станут колоть лед? - Лёд на Урале очень тонкий, температура воздуха плюсовая. Почему бы, пока идут запретные дни на рыбалку, не расколоть лёд на реке? Завтра толпы рыбаков-камикадзе, выйдут рисковать жизнью, - вопрошает Елена. Акимат Атырау оперативно отреагировал ответом, что лед ещё не совсем тонок, чтобы его раскалывать. - При содействии ТОО «Амангелді» на Урале будут раскалывать лёд. Каждый год во время ледохода на реке ТОО «Амангелді» начинает работу по раскалыванию льда с использованием катеров, находящихся на балансе товарищества. При этом толщина ледового покрытия не должна быть меньше семи сантиметров. На данный момент толщина льда на реке Урал в черте города Атырау составляет примерно 12-15 см». В акимате отметили, что, по словам специалистов ТОО «Амангелді», у их плавсредств не хватает мощности, чтобы справиться с подобной нагрузкой. - Поэтому придётся ждать, чтобы лёд ещё немного подтаял, а затем совместно с водолазами начать разрезку льда на реке Урал, - сказали в администрации города. - На данный момент идет подготовительная работа к ледоходу совместно с главным механиком «Амангелді».
Жители Атырау просят расколоть лед на Урале, опасаясь трагедий
Жители Атырау просят расколоть лед на Урале, опасаясь трагедий
Лина ОЙЛОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Урал рыбаки лед

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