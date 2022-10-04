- В преддверии сезона простуд компания Asfarma предлагает два своих продукта: «Асглюкан» и «Натура Хот Дифенс», попробовав которые, жители Уральска оценят их высокую эффективность. Именно их мы решили использовать с целью благотворительности, потому что сейчас растёт спрос на противопростудные препараты, а значит у нас будет возможность собрать больше денег для помощи нашему юному земляку, - говорит Алия Муканова.

– Таким образом, мы хотели бы помочь мальчику осуществить его мечту и подарить шанс на выздоровление, - заключила Алия Муканова.

Asfarma - ведущая турецкая фармацевтическая компания, работает в странах СНГ с 1999 года. Компания занимается маркетингом, дистрибуцией и продажей лекарственных средств и пищевых добавок, которые производят прочно зарекомендовавшие себя турецкие и европейские фармацевтические фабрики. В настоящее время Asfarma представляет свою продукцию в странах СНГ и Восточной Европы. По словам представителя компании Алии Мукановой, продукция турецкой фармацевтической компании в Уральске появилась в марте этого года.Препарат «Асглюкан» называют тренером иммунных клеток, так как он способствует укреплению иммунной системы, насыщая организм бета-глюканом, витамином С и цинком. Существуют разные формы бета-глюканов. Наиболее активной формой бета-глюканов является бета-1,3/1,6-глюкан, входящая в состав препарата «Асглюкан». Интересный факт, Минобороны Канады искало усилитель иммунитета, который мог помочь противодействовать радиации. Было протестировано более 100 продуктов и именно бета-глюканы формы 1,3/1,6, полученные из пекарских дрожжей, вышли на первое место. Что касается препарата «Натура хот», то его можно назвать скорой помощью при первых признаках простудных заболеваний. В его состав входят ягоды чёрной бузины, экстракт коры ивы белой, которая действует как потогонное и жаропонижающее, а так же эхинацея, витамин С и цинк. При этом он не содержит искусственных красителей и усилителей вкуса. Средство также эффективно поддерживает состояние при COVID-19. Препарат выпускается в виде саше, и принимать его следует в тёплом виде. Его можно пить не только при простуде, но и при хронической усталости, и при повышенных физических и умственных нагрузках и длительном стрессе. Препараты представлены в сети аптеках «Эликсир», «Талап», «НазЭль», «Зерде». Цена «Натура Хот» составляет около двух тысяч тенге за 12 саше, покупать можно и штучно. «Асглюкан» стоит в пределах трёх с половиной тысяч тенге за 30 таблеток. Примечательно то, что 200 тенге от продажи с каждой упаковки препарата представители компании решили направить на благотворительность. В данном случае на лечение 14-летнего Нурдаулета Бауыржана из села Чапаево Акжайыкского района. В пятилетнем возрасте врачи диагностировали у него сложное заболевание - мышечная дистрофия Дюшенна. Это редкая генетическая болезнь, которая в основном настигает мальчиков. Она характеризуется ослаблением мышц и нарушением речи. Последняя стадия болезни - мышцы сердца и лёгких перестают работать. В Казахстане дети с таким заболеванием в большинстве случаев живут лишь до 19 лет. В данный момент родители Нурдаулета собирают средства на лечение мальчика в Америке. Для этого им необходимо 80 миллионов тенге, что является для них неподъёмной суммой. Во всех аптеках, где будет представлена продукция турецкой компании, будут вывешены объявления о том, что часть средств с продажи препаратов пойдут на лечение Нурдаулета.По всем интересующим вопросам, звоните 8-700-217-53-73 (Алия)Свидетельство о государственной регистрации № KG.11.01.09.003.R.000095.01.21 от 21.01.2021 г. выдано Департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.