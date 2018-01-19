Московские врачи боятся за то, что Елизавета ПЕТРУШКЕВИЧ не перенесет перелет, поэтому пока отложили операцию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Волонтеры временно прекратили денежный сбор для Елизаветы ПЕТРУШКЕВИЧ. По словам волонтера Любови ТОЛОЧКО, 18 января мама Елизаветы Наталья ПЕТРУШКЕВИЧ получила ответ от нейрохирургов Москвы. - После просмотра последних анализов Лизы врачи заявили о том, что после перенесенного инсульта ее просто нельзя транспортировать - это опасно. Мы, конечно, же все очень расстроились, так как возлагали большие надежды на эту операцию. Разговаривая со специалистами по телемосту, маме пояснили, что сначала Лизу необходимо поставить на ноги. Ей необходимо заново научиться сидеть и пройти реабилитацию для подготовки к операции. Необходим массаж, психолог и специалисты, которые занимаются людьми в послеинсультном состоянии, - пояснила волонтер. Сейчас молодой воспитатель находится в областной клинической больнице. После выписки ей будет назначены лекарства, которые помогут Елизавете ПЕТРУШКЕВИЧ восстановиться. - Сейчас мама уже начала поиски специалистов, которые в короткий срок смогут поставить Лизу на ноги, чтобы мы смогли отвезти ее на операцию. Сколько понадобится времени на реабилитацию никто не знает, поэтому мы приостанавливаем наш денежный сбор, - заявила Любовь ТОЛОЧКО. Стоит отметить, что на операцию Елизавете ПЕТРУШКЕВИЧ необходимо было 2,5 млн тенге, из которых удалось собрать 1,8 млн тенге, которые будут направлены на реабилитацию. Напомним, 22-летняя девушка превращается в инвалида, дожидаясь лечения в родном городе. Елизавета ПЕТРУШКЕВИЧ с 2010 года лечится от неизвестной болезни, которую распознать в поликлинике не смогли. Сейчас девушка парализована и у нее пропала речь. Мама девушки надеется, что неравнодушные люди смогут им помочь финансово и Елизавету поставят на ноги врачи в Москве. Елизавете поставили диагноз - саркоидоз легких и нейрофиброматоз, то есть поражение нервных окончаний. Молодая воспитатель практически обездвижена, но в Казахстане нет аппарата, который смог бы восстановить ее нервные окончания.