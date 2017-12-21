Об этом заявили в управлении здравоохранения ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 22-летней ЕлизаветеПЕТРУШКЕВИЧ необходимо пройти лечение гамма-лучами, которые есть в клинике Караганды или же киберножом, но он находится в Москве. Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, специалист по гамма-ножу из карагандинской клиники находится на длительном обучении за пределами РК, поэтому пока оказать необходимую помощь Елизавете не предоставляется возможным. - После приезда специалиста обратно будет решаться вопрос о направлении на лечение Елизаветы ПЕТРУШКЕВИЧ. Что касается квоты на поездку в Москву, то заболевание нейрофиброматоз не входит в перечень заболеваний, при которых граждане РК направляются на лечение за рубеж, - пояснили в облздраве. Стоит отметить, что на лечение молодому воспитателю необходимо 2,5 млн тенге, из которых 700 тысяч тенге уже собрано. Напомним, 22-летняя девушка превращается в инвалида, дожидаясь лечения в родном городе. Елизавета ПЕТРУШКЕВИЧ с 2010 года лечится от неизвестной болезни, которую распознать в поликлинике не смогли. Сейчас девушка парализована и у нее пропала речь. Мама девушки надеется, что неравнодушные люди смогут им помочь и Елизавету поставят на ноги врачи в Москве. Если вы желаете помочь Елизавете ПЕТРУШКЕВИЧ можете обратиться по номеру телефона: 8 771 565 13 62. Номер карты Kaspi Gold 5169 4931 4414 7785. ИИН 951028450838. Qiwi кошелек - 8777 565 07 67.  