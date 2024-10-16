Тыква осенью: 5 причин добавить этот суперфуд в рацион

Эксперты назвали пять причин, почему необходимо употреблять тыкву ежедневно. По словам диетолога Шери Нельсон, овощ содержит все необходимые для организма питательные вещества.
— Она богата витаминами, такими как A, C, E и несколькими витаминами группы B, а также содержит минералы, такие как калий, магний и марганец. Тыква также является хорошим источником пищевых волокон, которые поддерживают пищеварение, - отметила специалист по питанию.
Кроме того, тыква богата антиоксидантами и бета-каротином, которые помогают защитить организм от свободных радикалов и снижают окислительный стресс, что поможет защититься от хронических заболеваний.
Пять причин, почему стоит есть тыкву каждый день:
- Улучшение пищеварения. Тыква богата клетчаткой, что помогает предотвратить запоры и улучшает пищеварение.
- Укрепление иммунной системы. Регулярное употребление тыквы повышает защитные силы организма благодаря витаминам A и C, а также антиоксидантам.
- Стабильная энергия и настроение. Тыква помогает сбалансировать уровень энергии и улучшить настроение, предотвращая резкие колебания.
- Поддержка здоровья глаз. Лютеин и зеаксантин в тыкве защищают глаза от катаракты и возрастной дегенерации.
- Снижение риска хронических заболеваний. Богатая питательными веществами и антиоксидантами, тыква может снизить риск заболеваний сердца, рака и даже болезни Альцгеймера.
Для контроля давления и холестерина полезно использовать масло семян тыквы, а клетчатка и калий в тыкве способствуют поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы.