Тыква осенью: 5 причин добавить этот суперфуд в рацион

По словам дипломированных диетологов, существует пять основных способов, которыми ежедневное употребление тыквы может повлиять на здоровье. Полезна ли тыква? По словам диетолога Шери Нельсон, тыква полна питательных веществ, которые приносят пользу организму.

Эксперты назвали пять причин, почему необходимо употреблять тыкву ежедневно. По словам диетолога Шери Нельсон, овощ содержит все необходимые для организма питательные вещества.

— Она богата витаминами, такими как A, C, E и несколькими витаминами группы B, а также содержит минералы, такие как калий, магний и марганец. Тыква также является хорошим источником пищевых волокон, которые поддерживают пищеварение, - отметила специалист по питанию.

Кроме того, тыква богата антиоксидантами и бета-каротином, которые помогают защитить организм от свободных радикалов и снижают окислительный стресс, что поможет защититься от хронических заболеваний.

Пять причин, почему стоит есть тыкву каждый день:

Улучшение пищеварения. Тыква богата клетчаткой, что помогает предотвратить запоры и улучшает пищеварение.

Укрепление иммунной системы. Регулярное употребление тыквы повышает защитные силы организма благодаря витаминам A и C, а также антиоксидантам.

Стабильная энергия и настроение. Тыква помогает сбалансировать уровень энергии и улучшить настроение, предотвращая резкие колебания.

Тыква помогает сбалансировать уровень энергии и улучшить настроение, предотвращая резкие колебания. Поддержка здоровья глаз. Лютеин и зеаксантин в тыкве защищают глаза от катаракты и возрастной дегенерации.

Лютеин и зеаксантин в тыкве защищают глаза от катаракты и возрастной дегенерации. Снижение риска хронических заболеваний. Богатая питательными веществами и антиоксидантами, тыква может снизить риск заболеваний сердца, рака и даже болезни Альцгеймера.

Для контроля давления и холестерина полезно использовать масло семян тыквы, а клетчатка и калий в тыкве способствуют поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы.