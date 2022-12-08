Тёплые остановки пообещали привести в порядок в Уральске

Сейчас все тёплые остановки арендует один предприниматель. Он и должен их содержать, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета МЕДРЕСОВА Седьмого декабря журналисты «МГ» проехались по тёплым остановкам в Уральске, которые стоят немалые деньги. Остановочные павильоны на «Евразии» и на на железнодорожном вокзале обошлись городскому бюджету в 14 миллионов тенге. Павильоны вдоль проспекта Назарбаева на остановке «Краеведческий музей» (бывшая остановка «Облисполком» - прим. автора) и вдоль проспекта Абулхаир хана на остановке «Жигули» обошлись в 20 миллионов тенге. Тогда власти обещали одни удобства