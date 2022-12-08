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Социум

Тёплые остановки пообещали привести в порядок в Уральске

Сейчас все тёплые остановки арендует один предприниматель. Он и должен их содержать, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета МЕДРЕСОВА Седьмого декабря журналисты «МГ» проехались по тёплым остановкам в Уральске, которые стоят немалые деньги. Остановочные павильоны на «Евразии» и на на железнодорожном вокзале обошлись городскому бюджету в 14 миллионов тенге. Павильоны вдоль проспекта Назарбаева на остановке «Краеведческий музей» (бывшая остановка «Облисполком» - прим. автора) и вдоль проспекта Абулхаир хана на остановке «Жигули» обошлись в 20 миллионов тенге. Тогда власти обещали одни удобства
Кристина Кобина
Тёплые остановки пообещали привести в порядок в Уральске
Сейчас все тёплые остановки арендует один предприниматель. Он и должен их содержать, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Нужны ли такие «тёплые» остановки Уральску за 10 млн тенге
Нужны ли такие «тёплые» остановки Уральску за 10 млн тенге
Фото Медета МЕДРЕСОВА Седьмого декабря журналисты «МГ» проехались по тёплым остановкам в Уральске, которые стоят немалые деньги. Остановочные павильоны на «Евразии» и на на железнодорожном вокзале обошлись городскому бюджету в 14 миллионов тенге. Павильоны вдоль проспекта Назарбаева на остановке «Краеведческий музей» (бывшая остановка «Облисполком» - прим. автора) и вдоль проспекта Абулхаир хана на остановке «Жигули» обошлись в 20 миллионов тенге. Тогда власти обещали одни удобства для горожан от остановок: тепло, светло, уютно. На деле же вид остановок сейчас возмущает местных жителей. Вместо сверкающих и сияющих остались грязные, заляпанные и поцарапанные стёкла. Пыльные и ледяные лавочки. Отопительная система оставляет желать лучшего. Главный специалист отдела ЖКХ ПТ и АД Нурлыбек Муханбеткалиев рассказал, что остановки были переданы в аренду предпринимателю ИП «Муаз» (с помощью тендера, участвовали восемь предпринимателей - прим. автора ), который, согласно договору, должен от и до их содержать.
- Там предприниматель может заниматься торговлей и только на одной части павильона, вторая часть предназначена для горожан. Состояние мы видели, сделали предпринимателю замечание, он обещал всё исправить, привести в порядок в течение недели, - пояснил Нурлыбек Муханбеткалиев. - Если он не будет соблюдать договорные обязательства, предпримем меры.
К слову, уральцы могут оставлять жалобы по поводу остановок по номеру 8 (7112) 50-04-02. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
остановки павильон

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