- Там предприниматель может заниматься торговлей и только на одной части павильона, вторая часть предназначена для горожан. Состояние мы видели, сделали предпринимателю замечание, он обещал всё исправить, привести в порядок в течение недели, - пояснил Нурлыбек Муханбеткалиев. - Если он не будет соблюдать договорные обязательства, предпримем меры.К слову, уральцы могут оставлять жалобы по поводу остановок по номеру 8 (7112) 50-04-02. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Тёплые остановки пообещали привести в порядок в Уральске
Сейчас все тёплые остановки арендует один предприниматель. Он и должен их содержать, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета МЕДРЕСОВА Седьмого декабря журналисты «МГ» проехались по тёплым остановкам в Уральске, которые стоят немалые деньги. Остановочные павильоны на «Евразии» и на на железнодорожном вокзале обошлись городскому бюджету в 14 миллионов тенге. Павильоны вдоль проспекта Назарбаева на остановке «Краеведческий музей» (бывшая остановка «Облисполком» - прим. автора) и вдоль проспекта Абулхаир хана на остановке «Жигули» обошлись в 20 миллионов тенге. Тогда власти обещали одни удобства