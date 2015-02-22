Традиционное гулянье началось ближе к 11 часам. Горожане собираются возле главной сцены парка в ожидании развлекательной программы. - Масленица - это праздник веселья и радости, - говорят наперебой солисты народного ансамбля «Сударушка». – В этот день принято встречать всех своих друзей и близких блинами да пирогами, петь и танцевать. Ведь весна - это время оживления природы, просыпается все живое. От всей души хотим пожелать уральцам здоровья, мира и радости.Ни один праздник не обходится у нас без шашлыка. Его сегодня ели вприкуску со сладкими пирогами и блинами. - Просто суперский в этом году шашлык, - говорит уралочка Айнура. – Вкусный и нежный, да и недорогой. Баранину купили по 1000 тенге, а свинину по 800 тенге за порцию. Я люблю этот праздник за такое веселье и хлебосолье.Праздничные концерты проходили сразу в двух местах - на центральной сцене и в дубовой роще. На небольшой сцене выступали юные артисты из национальных культурных центров: ребята повеселились от души.Традиционно в этот день начинают продавать и вербные «букетики». - За неделю до Пасхи у православных христиан будет вербное воскресенье, в этом году отмечается 5 апреля, - говорит жительница города Елена. – И по традиции в каждом доме должен быть вот такой вербный букет как символ веры. А сегодня у нас не просто проводы зимы, но и также прощеный день. В этот день все родные и близкие просят друг у друга прощения за все обиды, которые они нанесли друг другу, пусть даже ненароком. Букетик вербы в этом году стоит от 300 до 500 тенге.Возле центральной сцены собрались желающие увидеть кульминацию праздника - масленицу. Для них - конкурсы и соревнования. Самым стойким и удачливым участникам дарили подарки, а всех участников угощали блинами. Кстати, стоили блины в этом году у всех торговцев по-разному. Блинчики с мясом продавали от 85 до 140 тенге за порцию, а сладкие - от 65 до 100 тенге.От администрации города народ поздравил заместитель акима Уральска Галым УРЫНГАЛИЕВ. Традиционно чиновник отметил, что в нашей стране живут представители разных национальностей, и тот факт, что все дружно отмечают праздники друг друга и есть проявляние дружбы и согласия между народами.Пока одни ели блины и плясали, более активные развлекались катанием с крутой горы. И еще не упускали последние деньки, когда пока еще можно прокатиться на снегоходе по замерзшей реке.Тем временем на сцену вышли весна и зима в одном на двоих сарафане - они так сильно сдружились, что никто не мог разделить их. Никто, кроме самой хозяйки праздника, – Масленицы.Только Масленица смогла, наконец-то, проводить зиму восвояси и дать свободу для весеннего начала.И вот в самый разгар веселья под громкие аплодисменты традиционно зажгли чучело Масленицы. А это значит, что подошла к концу зима и началась весенняя пора. Кстати, погода сегодня благоприятствовала как могла.