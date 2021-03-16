У акима Атырауской области новый заместитель

15 марта аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов представил активу своего нового заместителя Таушова Наримана Бахытовича, назначенного на должность по согласованию с Администрацией президента РК. Фото предоставлено пресс-службой акимата Атырауской области Обозначив задачи, стоящие перед новым заместителем, глава региона отметил: «Считаю, что Нариман Бахытович как компетентный руководитель, человек с огромным опытом работы достоин этой должности и возлагаю на него большое доверие». Бывшая до этого заместителем акима Атырауской области Ажигалиева Айгуль Темиртасовна по согласованию с Адми