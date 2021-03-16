Нариман Таушов родился в 1967 году в селе Енбекшил Курмангазинского района Атырауской области. Образование высшее: окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности экономист-организатор сельскохозяйственного производства и Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисулы по специальности правоведение. Трудовой путь начал в 1993 году налоговым инспектором государственной налоговой инспекции по городу Уральск. В 1994-2001 годах работал в Налоговом комитете по Западно-Казахстанской области на должностях заместителя начальника отдела, начальника отдела, начальника управления, заместителя председателя комитета. В 2001-2002 годах возглавлял Налоговый комитет Магистауской области, в 2002-2005 годах был председателем Налогового комитета Западно-Казахстанской области. В 2005-2007 годах работал руководителем Управления финансовго контроля и государственных закупок Западно-Казахстанской области, в 2007-2010 годах занимал дожность председателя Налогового комитета Атырауской области, в 2010-2013 годах руководил Налоговым управлением города Уральска. В 2013-2015 годах был советником председателя АО «Аккамыс», в 2015-2020 годах возглавлял департамент государственного имущества и приватизации Атырауской области Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК. С марта 2020 года по настоящее время работал на должности председателя ревизионной комиссии по Атырауской области. В 2008 году награжден нагрудным знаком отличника налоговой службы Республики Казахстан. Нариман Бахытович является ветераном афганской войны. Награжден медалями «От благодарного афганского народа», «За отличие в воинской службе», «15-летие вывода Советских войск из Афганистана».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Али ЖУМАНОВ
У акима Атырауской области новый заместитель
15 марта аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов представил активу своего нового заместителя Таушова Наримана Бахытовича, назначенного на должность по согласованию с Администрацией президента РК. Фото предоставлено пресс-службой акимата Атырауской области Обозначив задачи, стоящие перед новым заместителем, глава региона отметил: «Считаю, что Нариман Бахытович как компетентный руководитель, человек с огромным опытом работы достоин этой должности и возлагаю на него большое доверие». Бывшая до этого заместителем акима Атырауской области Ажигалиева Айгуль Темиртасовна по согласованию с Адми