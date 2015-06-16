У арестованного актюбинского депутата нашли новые счета в банках и недвижимость в Астане

Теперь прокуроры требуют наложить арест и на них, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Так, по сведениям сотрудников надзорного органа, в Актобе на имя Мейржана УНДИРГЕНОВА открыты расчетные и депозитные счета на сумму 5 986 000 тенге, 130 000 тенге, 77 миллионов тенге и 141 507 тенге. В Астане, по данным прокуратуры, на имя бизнесмена зарегистрированы квартира, земельный участок, гараж, а также частный дом. На все это имущество и найденные денежные средства прокуратура просит наложить арест. - Учитывая, что по статье, по которой подозревается Ундирегнов, предусмотрена конфискация имуще