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Происшествия Экономика

У арестованного актюбинского депутата нашли новые счета в банках и недвижимость в Астане

Теперь прокуроры требуют наложить арест и на них, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Так, по сведениям сотрудников надзорного органа, в Актобе на имя Мейржана УНДИРГЕНОВА открыты расчетные и депозитные счета на сумму 5 986 000 тенге, 130 000 тенге, 77 миллионов тенге и 141 507 тенге. В Астане, по данным прокуратуры, на имя бизнесмена зарегистрированы квартира, земельный участок, гараж, а также частный дом. На все это имущество и найденные денежные средства прокуратура просит наложить арест. - Учитывая, что по статье, по которой подозревается Ундирегнов, предусмотрена конфискация имуще
gorod
У арестованного актюбинского депутата нашли новые счета в банках и недвижимость в Астане
Теперь прокуроры требуют наложить арест и на них, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
php6589
php6589
 Так, по сведениям сотрудников надзорного органа, в Актобе на имя Мейржана УНДИРГЕНОВА открыты расчетные и депозитные счета на сумму 5 986 000 тенге, 130 000 тенге, 77 миллионов тенге и 141 507 тенге. В Астане, по данным прокуратуры, на имя бизнесмена зарегистрированы квартира, земельный участок, гараж, а также частный дом. На все это имущество и найденные денежные средства прокуратура  просит наложить арест. - Учитывая, что по статье, по которой подозревается Ундирегнов, предусмотрена конфискация имущества, прошу наложить арест, - говорил сегодня на очередном слушании по делу гособвинитель Елюбек Таласов. На заседании присутствовал адвокат арестованного бизнесмена и депутата Берик ЖАКУПОВ. Он подчеркнул, что обвинение не представило суду документов, подтверждающих, что имущество в Астане принадлежит его подзащитному. Судья ушла в совещательную комнату. Заключение будет вынесено в 5 часов вечера.
Актобе арест Автопарк

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