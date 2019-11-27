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Социум

У каждого здания будет свой дизайн - аким Уральска

Речь идет о старой части города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам акима города Уральск Абата Шыныбекова, в городе насчитывается около 100 исторических зданий, которые находятся под охраной государства. - В связи с этим был разработан детальный план, целью которого является сохранение памятников архитектуры и истории, построенных в XVII-XVIIII веках. Концепция предусматривает ограничение движения для автолюбителей, расширение пешеходной зоны, выделение полосы для велодорожки и реставрации фасадов старинных зданий. Будут созданы условия для развития малого и среднего бизнеса
Кристина Кобина
У каждого здания будет свой дизайн - аким Уральска
Речь идет о старой части города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам акима города Уральск Абата Шыныбекова, в городе насчитывается около 100 исторических зданий, которые находятся под охраной государства. - В связи с этим был разработан детальный план, целью которого является сохранение памятников архитектуры и истории, построенных в XVII-XVIIII веках. Концепция предусматривает ограничение движения для автолюбителей, расширение пешеходной зоны, выделение полосы для велодорожки и реставрации фасадов старинных зданий. Будут созданы условия для развития малого и среднего бизнеса, вдоль улиц будет предусмотрен открытый центр досуга и места общепита и торговли. Реализация проекта позволит проспект Нурсултана Назарбаева сделать комфортным и безопасным для горожан. Это улучшит туристическую привлекательность Уральска, - рассказал градоначальник. Также аким Уральска отметил, что это большая работа, которая требует тщательного анализа и профессионального подхода экспертов в области урбанистики,  реставраторов, архитекторов и историков. -  У каждого здания будет свой дизайн. И владелец этого здания вне зависимости это госсобственность или частная собственность, будет приводить его в соответствие к определенным требованием, - заявил Абат Шыныбеков. Напомним, 5 ноября, аким Западно-Казахстанской Гали Искалиев на совещании по благоустройтсву в акимате отметил, что городу не хватает лоска. Там же, глава области дополнил, что также на многих объектах вовсе отсутствует зеленая зона, хотя почвенный состав, ландшафт, природно-климатические условия позволяют в городе организовать прекрасные зеленые газоны, скверы, цветники на территориях предприятий. - У меня просьба к вам всем, чтобы вы занимались озеленением прилежащих территорий, ведь это в первую очередь имидж ваших бизнес-объектов. Сейчас есть возможность посадить в ноябре с комом, с корнями деревья, давайте начнем с центральных улиц, остальные подтянутся. Если даже это территория не ваша, если она даже городская. Перед некоторыми торговыми домами стоят засохшие деревья. Давайте сделаем город не просто красивым, а красиво-зеленым. Это недорого стоит, если каждый будет за ними ухаживать и поливать вовремя. Через два-три года, они будут украшать здания, а мы превратим эти места в красивые улицы города. Это должна быть непрерывная зеленая зона, - обратился с просьбой Гали Искалиев.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
строительство аким Уральска архитектура

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