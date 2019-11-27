У каждого здания будет свой дизайн - аким Уральска

Речь идет о старой части города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам акима города Уральск Абата Шыныбекова, в городе насчитывается около 100 исторических зданий, которые находятся под охраной государства. - В связи с этим был разработан детальный план, целью которого является сохранение памятников архитектуры и истории, построенных в XVII-XVIIII веках. Концепция предусматривает ограничение движения для автолюбителей, расширение пешеходной зоны, выделение полосы для велодорожки и реставрации фасадов старинных зданий. Будут созданы условия для развития малого и среднего бизнеса