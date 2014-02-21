«У них пострадавших ― единицы, у нас ― сотни»

Главный координатор медпомощи на Майдане — о реальных масштабах насилия в центре Киева. Фото: Андрей Кравченко / Reuters В четверг, 20 февраля, в центре Киева возобновились ожесточенные столкновения между оппозицией и силовиками. Счет убитых перевалил за десяток, раненых ― за сотню. Накануне в ходе боев погибли, по официальным данным, 28 человек. Заслуженный врач Украины Ольга Богомолец, которая возглавила Центр координации реабилитации раненых на Площадях Украины, говорит о 30 погибших. Ответственность за смерть людей лежит на властях, заявила Богомолец в интервью «Ленте.ру»: большинство убит