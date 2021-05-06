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Социум

У обвиняемого в получении взятки экс-руководителя облздрава ЗКО при обыске нашли 70 тысяч долларов и 18 миллионов тенге

Адвокат обвиняемого настаивает, что эти деньги не относятся к делу и просит суд вернуть их семье ее подзащитного, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 6 мая, в Уральском городском суде прошло предварительное слушание по делу бывшего руководителя управления здравоохранения ЗКО Болатбека Каюпова, который подозревается в получении взятки. Вместе с ним на скамье подсудимых его предполагаемые пособники - Серик Туралиев и Айдос Себепов. Каюпов обвинялся в том, что с 12 по 23 октября 2020 года получил от директора компании денежные средства в общей сумме 7,8 миллиона тенге в виде взят
Арайлым Усербаева
У обвиняемого в получении взятки экс-руководителя облздрава ЗКО при обыске нашли 70 тысяч долларов и 18 миллионов тенге
Адвокат обвиняемого настаивает, что эти деньги не относятся к делу и просит суд вернуть их семье ее подзащитного, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Адвокат экс-руководителя облздрава ЗКО попросила суд вернуть конфискованные деньги
Адвокат экс-руководителя облздрава ЗКО попросила суд вернуть конфискованные деньги
Сегодня, 6 мая, в Уральском городском суде прошло предварительное слушание по делу бывшего руководителя управления здравоохранения ЗКО Болатбека Каюпова, который подозревается в получении взятки. Вместе с ним на скамье подсудимых его предполагаемые пособники - Серик Туралиев и Айдос Себепов. Каюпов обвинялся в том, что с 12 по 23 октября 2020 года получил от директора компании денежные средства в общей сумме 7,8 миллиона тенге в виде взятки в значительном размере за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и приемки ТМЦ по ранее заключенным с ТОО договорам о государственных закупках на поставку медицинского оборудования (мониторов) на общую сумму 78 млн тенге.  Дело рассматривается под председательством судьи Найли Джунусовой. Во время предварительного слушания адвокат Болатбека Каюпова Тамара Сарсенова заявила несколько ходатайств. Во-первых, она попросила суд изменить меру пресечения подсудимого в виде "содержания под стражей", так как содержать Болатбека Каюпова под стражей нет оснований и здоровье его значительно ухудшилось за время, проведенное под арестом. Во-вторых, адвокат попросила в суд вызвать в качестве свидетелей работников управления здравоохранения, а также заместителя руководителя Ерлана Муканова, представителей специальной мониторинговой группы Виталия Колпакова и Алию Салиеву. – Во время обыска в квартире моего подзащитного были изъяты денежные средства, принадлежащие семье Каюповых, а именно его родителям, сестре. Деньги в размере 70 тысяч долларов и 18 миллионов тенге не имеют никакого отношения к уголовному делу. Из материалов дела установлено, что речь идет о сумме взятки в 7,8 миллионов тенге, якобы полученных Каюповым в октябре 2020 года. Значительная часть денег - 4,3 миллиона тенге - переданная Булековой (представитель ТОО "ОрдаМед" - прим. автора), была обнаружена у Туралиева. 330 тысяч тенге было обнаружено у Каюпова, и то он думал, что это подарок от коллег. Булекова подтвердила, что 7,8 миллионов тенге принадлежат ей и она передала их Серику Туралиеву в два приема. Следовательно, изъятые 70 тысяч долларов и 18 миллионов тенге не могут быть предметом преступления, - заявила Тамара Сарсенова. По словам адвоката, у следствия отсутствуют доказательства того, что конфискованные деньги добыты преступным путем. – Даже если суд вынесет обвинительный приговор, то конфискации подлежит только имущество, добытое преступным путем. Я неоднократно писала об этом органам досудебного расследования, присылала им массу документов. Эти деньги принадлежат семье Каюповых. На протяжении нескольких лет родители Каюпова, он сам и его сестра продали несколько объектов недвижимости - жилых и коммерческих. Каюповы - известная семья врачей, у которых есть личные медицинские центры. Только в 2020 году отец моего подзащитного Амангелди Каюпов в городе Нур-Султан продал недвижимость за 44,7 миллиона тенге, на эти деньги они собирались купить дом в Уральске, чтобы вместе жить. Деньги хранились в квартире Болатбека Каюпова только потому, что его квартира подключена к пульту охраны и в доме постоянно находится его супруга, - сообщила Тамара Сарсенова. Выяснилось, что до назначения на должность главы облздрава Болатбек Каюпов, являясь профессором медицины, профессионалом в области нейрохирургии, долгое время работал в иностранной компании и его зарплата составляла свыше миллиона тенге. Почти такую же зарплату получала его супруга, которая тоже является врачом. Родители Каюпова и его родная сестра имеют сеть стоматологических клиник в городах Уральск и Нур-Султан. Заработок его родителей, по словам Тамары Сарсеновой, позволяет собрать такую сумму. – Из квартиры отца Каюпова забрали шесть миллионов тенге, которые с трудом удалось вернуть. Незадолго до ареста Каюпова его сестра перевела ему крупную сумму денег, которые предназначались также на покупку дома. Я направила все выписки, договоры купли-продажи прокурору, но несмотря на это эти деньги решили приобщить в качестве вещественных доказательств, хотя они никак не могут быть ими. Прокурор мне ответил: "В случае назначения судом штрафа эти деньги могут обеспечить выполнение штрафа". О чем речь? Куда зашел прокурор? Он ясновидящий? Допустим, суд признает Каюпова виновным и назначит ему штраф и он не сможет оплатить его, значит пойдет на зону. 70 тысяч долларов и 18 миллионов тенге - не его деньги, это деньги его семьи, и только они будут  решать платить за Каюпова в случае назначения штрафа или нет. Я прошу разрешить суд этот вопрос, - возмутилась Тамара Сарсенова. Адвокат Серика Туралиева Газиз Ынтыкбаев также попросил суд изменить меру пресечения и освободить его подзащитного на время судебных разбирательств, так как он страдает туберкулезом и его здоровье значительно ухудшилось в СИЗО. Он сидит в одиночной камере. – Мой подзащитный никак не может быть пособником, так как в обвинительном акте нет признаков пособничества. Он не давал советы, не устранял препятствия, он даже не знаком с Каюповым. Ему специально инкриминировали пособничество, чтобы взять его под арест и оказать давление, - говорит Газиз Ынтыкбаев. Государственный обвинитель попросил суд отклонить все ходатайства адвокатов. Решение суда по заявленным ходатайствам будет известно на следующем судебном заседании. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото автора  
взятка суд Каюпов

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