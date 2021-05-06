У обвиняемого в получении взятки экс-руководителя облздрава ЗКО при обыске нашли 70 тысяч долларов и 18 миллионов тенге

Адвокат обвиняемого настаивает, что эти деньги не относятся к делу и просит суд вернуть их семье ее подзащитного, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 6 мая, в Уральском городском суде прошло предварительное слушание по делу бывшего руководителя управления здравоохранения ЗКО Болатбека Каюпова, который подозревается в получении взятки. Вместе с ним на скамье подсудимых его предполагаемые пособники - Серик Туралиев и Айдос Себепов. Каюпов обвинялся в том, что с 12 по 23 октября 2020 года получил от директора компании денежные средства в общей сумме 7,8 миллиона тенге в виде взят