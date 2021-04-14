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Социум

У сына есть все шансы на выздоровление: мальчику из ЗКО необходим 131 миллион тенге на лечение за границей

Неравнодушные казахстанцы помогли собрать семье 23,3 миллиона тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Папа Никиты Сергей Астафьев рассказал, что сын прошел последний курс химиотерапии и теперь ему предстоит реабилитация, которая займет 2,5-3 недели. За это время семье нужно собрать 131 миллион тенге, чтобы мальчику начали иммунотерапию. - Нам все помогают: коллеги, друзья, знакомые. Сейчас мы расставили ящики для сбора денег в городе и в Шынгырлау. Спасибо предпринимателям, которые установили у себя эти ящики. Также предприниматели проводят различные акции. Я надеюсь, что мы за эти
Дана Рахметова
У сына есть все шансы на выздоровление: мальчику из ЗКО необходим 131 миллион тенге на лечение за границей
Неравнодушные казахстанцы помогли собрать семье 23,3 миллиона тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Дорогостоящее лечение за границей требуется больному раком мальчику из ЗКО
Дорогостоящее лечение за границей требуется больному раком мальчику из ЗКО
Папа Никиты Сергей Астафьев рассказал, что сын прошел последний курс химиотерапии и теперь ему предстоит реабилитация, которая займет 2,5-3 недели. За это время семье нужно собрать 131 миллион тенге, чтобы мальчику начали иммунотерапию. - Нам все помогают: коллеги, друзья, знакомые. Сейчас мы расставили ящики для сбора денег в городе и в Шынгырлау. Спасибо предпринимателям, которые установили у себя эти ящики. Также предприниматели проводят различные акции. Я надеюсь, что мы за эти 2,5 недели успеем собрать 131 миллион, потому что мой сын борется со своей болезнью. У него есть все шансы на полное выздоровление. Я в это верю. Мы должны ему помочь, но, к сожалению, для нас это огромная сумма, мы не в силах сами собрать ее. Я прошу всех помочь нам со сбором. Любая сумма, отправленная вами, поможет нашему ребенку, - говорит Сергей Астафьев. Напомним, 5-летний Никита Астафьев сейчас находится с мамой на лечении в Турции. Мальчик заболел несколько лет назад, ему выставили диагноз - рак 4 степени, нейробластома забрюшного пространства. Врачи в России и в Турции утверждают, что ребенок может вылечиться. Никита с мамой уже несколько месяцев находятся в Турции, он прошел курсы химиотерапии и теперь ему необходима иммунотерапия, которая стоит 150 миллионов. Также Сергей рассказал, что после химиотерапии, которую ребенок прошел в Турции, опухоль практически исчезла. Желающие помочь семье могут перевести деньги на карту Каспи голд: 4400 4301 8010 2268 Номер счета в Каспи банке: KZ38722С000047084146 Номер телефона Сергея Астафьева 87771943705   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  

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