У сына есть все шансы на выздоровление: мальчику из ЗКО необходим 131 миллион тенге на лечение за границей

Неравнодушные казахстанцы помогли собрать семье 23,3 миллиона тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Папа Никиты Сергей Астафьев рассказал, что сын прошел последний курс химиотерапии и теперь ему предстоит реабилитация, которая займет 2,5-3 недели. За это время семье нужно собрать 131 миллион тенге, чтобы мальчику начали иммунотерапию. - Нам все помогают: коллеги, друзья, знакомые. Сейчас мы расставили ящики для сбора денег в городе и в Шынгырлау. Спасибо предпринимателям, которые установили у себя эти ящики. Также предприниматели проводят различные акции. Я надеюсь, что мы за эти