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Социум

У вас, видимо, проверки давно не было - проверяющие раскритиковали кабинет информатики в школе ЗКО (видео)

Специальная мониторинговая группа приехала в школу проверять качество Интернета, но обнаружила еще и другие проблемы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 9 апреля, в школу села Щапова нагрянула неожиданная проверка. Заместитель председателя республиканской специальной мониторинговой группы при Агентстве РК по противодействию коррупции Рафаэль Гасанов вместе с сотрудниками антикоррупционной службы решил проверить качество связи и Интернета в сельской школе. Однако проблема с интернетом оказалась не единственным "больным" местом учебного заведения. Проверяющие были возмущены тем
Арайлым Усербаева
У вас, видимо, проверки давно не было - проверяющие раскритиковали кабинет информатики в школе ЗКО (видео)
Специальная мониторинговая группа приехала в школу проверять качество Интернета, но обнаружила еще и другие проблемы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
У вас видимо проверки давно не было - проверяющие раскритиковали кабинет информатики в школе ЗКО
У вас видимо проверки давно не было - проверяющие раскритиковали кабинет информатики в школе ЗКО
Сегодня, 9 апреля, в школу села Щапова нагрянула неожиданная проверка. Заместитель председателя республиканской специальной мониторинговой группы при Агентстве РК по противодействию коррупции Рафаэль Гасанов вместе с сотрудниками антикоррупционной службы решил проверить качество связи и Интернета в сельской школе. Однако  проблема с интернетом оказалась не единственным "больным" местом учебного заведения. Проверяющие были возмущены тем, как обустроен кабинет информатики. Ноутбуки были сложены в одну стопку, а процессоры пылились у двери. В подключенных компьютерах срок лицензии программного обеспечения истек ровно год назад, а Интернет оказался настолько слабым, что проверяющие даже не смогли войти в свои личные кабинеты в eGov. – Государство выделяет огромные деньги на то, чтобы школьники могли обучатся цифровой грамотности. Дети - это конечные потребители. Тендеры выигрывают частные компании, и они обязаны предоставлять качественные услуги. Все должно быть четко и качественно. У вас ноутбуки сложены в кучу, это же имущество государства, почему так небрежно относитесь? В кабинете информатики не должно быть такого беспорядка. Срок лицензии программы истек. Я приехал вам помочь, чтобы у вас все было качественно. Вместе с нами приехала инспекция связи, они проверят, - возмутился Рафаэль Гасанов. Заместитель руководителя СМГ по ЗКО Борис Лаврентьев отметил, что в кабинете информатики не соблюдаются элементарные правила пожарной безопасности. – У вас несколько компьютеров подключены к одному фильтру, проводка не соответствует правилам пожарной безопасности. У вас, видимо, проверки давно не было. Вас пожарные должны проверять, - обратился к директору школы Борис Лаврентьев. Рафаэль Гасанов попросил соединить его с руководителем управления образования ЗКО Айгуль Мынбаевой и включить громкую связь. – Скажите, пожалуйста, сколько мегабит в секунду Интернета должно быть в этой школе. Директор не владеет информацией. Надо сюда пригласить комиссию. Я сейчас позвоню в министерство образования и науки РК и попрошу создать специальную комиссию, ваши школы полностью надо проверить, - заявил Рафаэль Гасанов. Айгуль Мынбаева попросила этого не делать, но ревизоры были настроены решительно. 7EEhcJZx-w4
У вас видимо проверки давно не было - проверяющие раскритиковали кабинет информатики в школе ЗКО
У вас видимо проверки давно не было - проверяющие раскритиковали кабинет информатики в школе ЗКО
У вас видимо проверки давно не было - проверяющие раскритиковали кабинет информатики в школе ЗКО
У вас видимо проверки давно не было - проверяющие раскритиковали кабинет информатики в школе ЗКО
У вас видимо проверки давно не было - проверяющие раскритиковали кабинет информатики в школе ЗКО
У вас видимо проверки давно не было - проверяющие раскритиковали кабинет информатики в школе ЗКО
У вас видимо проверки давно не было - проверяющие раскритиковали кабинет информатики в школе ЗКО
У вас видимо проверки давно не было - проверяющие раскритиковали кабинет информатики в школе ЗКО
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