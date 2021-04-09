У вас, видимо, проверки давно не было - проверяющие раскритиковали кабинет информатики в школе ЗКО (видео)

У вас, видимо, проверки давно не было - проверяющие раскритиковали кабинет информатики в школе ЗКО (видео)

Специальная мониторинговая группа приехала в школу проверять качество Интернета, но обнаружила еще и другие проблемы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 9 апреля, в школу села Щапова нагрянула неожиданная проверка. Заместитель председателя республиканской специальной мониторинговой группы при Агентстве РК по противодействию коррупции Рафаэль Гасанов вместе с сотрудниками антикоррупционной службы решил проверить качество связи и Интернета в сельской школе. Однако проблема с интернетом оказалась не единственным "больным" местом учебного заведения. Проверяющие были возмущены тем