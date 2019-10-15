У жителя Уральска изъяли 12,5 килограммов наркотиков

Подозреваемый был задержан в городе Жосалы Кызылординской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на durbi.kz Иллюстративное фото из архива "МГ" Задержание подозреваемых произошло управлением по борьбе с наркобизнесом Кызылординской области и сотрудниками полиции района Кармакшы в ходе проведения ОПМ, 8 октября в городе Жосалы по улице Абая напротив здания АО "Казахтелеком". Наркотические вещества были изъяты в особо крупном размере. Полицейские обнаружили наркотики во время проверки автомашины жителя города Кульсары Атырауской области. В машине находилось трое мужчин, с