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Происшествия

У жителя Уральска изъяли 12,5 килограммов наркотиков

Подозреваемый был задержан в городе Жосалы Кызылординской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на durbi.kz Иллюстративное фото из архива "МГ" Задержание подозреваемых произошло управлением по борьбе с наркобизнесом Кызылординской области и сотрудниками полиции района Кармакшы в ходе проведения ОПМ, 8 октября в городе Жосалы по улице Абая напротив здания АО "Казахтелеком". Наркотические вещества были изъяты в особо крупном размере. Полицейские обнаружили наркотики во время проверки автомашины жителя города Кульсары Атырауской области. В машине находилось трое мужчин, с
Кристина Кобина
У жителя Уральска изъяли 12,5 килограммов наркотиков
Подозреваемый был задержан в городе Жосалы Кызылординской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на durbi.kz
Иллюстративное фото из архива "МГ" Задержание подозреваемых произошло управлением по борьбе с наркобизнесом Кызылординской области и сотрудниками полиции района Кармакшы в ходе проведения ОПМ, 8 октября в городе Жосалы по улице Абая напротив здания АО "Казахтелеком". Наркотические вещества были изъяты в особо крупном размере. Полицейские обнаружили наркотики во время проверки автомашины жителя города Кульсары Атырауской области. В машине находилось трое мужчин, среди которых был житель Уральска. В его сумке были найдены 6 свертков со специфическим запахом, во второй сумке найдены были растения в полиэтиленовом пакете. В ходе судебной медицинской экспертизы выяснилось, что в пакете находилось 12,5 килограммов сушеной марихуаны. Стоит отметить, что в незаконном изготовлении и хранении наркотических психотропных веществ подозреваются двое жителей города Кульсары 33 и 38 лет и 31-летний житель Уральска. Житель Уральска водворен в ИВС, ведутся следственные мероприятия. По информации сотрудников правоохранительных органов, мужчины являются приверженцами деструктивных религиозных течений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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