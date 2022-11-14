Уралец переделал сигнальный пистолет под боевой

Сигнальный пистолет он сам переделал под боевой. Фото предоставлено ДП ЗКО Оружие изъяли полицейские у 56-летнего жителя Уральска. Обыск проводился совместно с управлением департамента КНБ. Изъяты пистолет, переделанный под боевой; травматическая винтовка с оптическим прицелом, два магазина от пистолета и шесть девятимиллиметровых боевых патронов. - Хозяин дома пояснил, что сигнальный пистолет он самолично переделал под боевой, а травматическую винтовку купил в оружейном магазине, но документы на неё потерял, - пояснили в ведомстве. Ведётся досудебное расследование по части 3 статье 287 УК РК