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Социум

Уралец переделал сигнальный пистолет под боевой

Сигнальный пистолет он сам переделал под боевой. Фото предоставлено ДП ЗКО Оружие изъяли полицейские у 56-летнего жителя Уральска. Обыск проводился совместно с управлением департамента КНБ. Изъяты пистолет, переделанный под боевой; травматическая винтовка с оптическим прицелом, два магазина от пистолета и шесть девятимиллиметровых боевых патронов. - Хозяин дома пояснил, что сигнальный пистолет он самолично переделал под боевой, а травматическую винтовку купил в оружейном магазине, но документы на неё потерял, - пояснили в ведомстве. Ведётся досудебное расследование по части 3 статье 287 УК РК
Кристина Кобина
Уралец переделал сигнальный пистолет под боевой
Сигнальный пистолет он сам переделал под боевой.
У жителя Уральска нашли пистолет, переделанный под боевой
У жителя Уральска нашли пистолет, переделанный под боевой
Фото предоставлено ДП ЗКО Оружие изъяли полицейские у 56-летнего жителя Уральска. Обыск проводился совместно с управлением департамента КНБ. Изъяты пистолет, переделанный под боевой; травматическая винтовка с оптическим прицелом, два магазина от пистолета и шесть девятимиллиметровых боевых патронов.
- Хозяин дома пояснил, что сигнальный пистолет он самолично переделал под боевой, а травматическую винтовку купил в оружейном магазине, но документы на неё потерял, - пояснили в ведомстве.
Ведётся досудебное расследование по части 3 статье 287 УК РК «Незаконное хранение оружия», следствием назначены ряд проверок.
У жителя Уральска нашли пистолет, переделанный под боевой
У жителя Уральска нашли пистолет, переделанный под боевой
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пистолет винтовка

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