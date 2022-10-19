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Сообщение об угоне Kia K5 со двора дома №26 на улице Ульяны Громовой в полицию поступило в 8:38 18 октября. В городе объявили план «перехват». По камерам наблюдения полицейские выяснили, что авто выехало из города по трассе Самара - Шымкент. Позже иномарку задержали возле посёлка Павлово района Байтерек. Угонщицей оказалась гражданка России 28 лет. Как рассказали в полиции, казахстанец покупает автомобиль у жительницы Москвы, приезжает домой, в Уральск. В это время дочь уже бывшей владелицы Kia приезжает следом (в машине был установлен GPS-трекер), вторыми ключами открывает авто и пытается его угнать в Россию. По факту начато расследование. Другие подробности выясняются.Иллюстративное фото из архива "МГ" Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.