Убийцу 59-летней женщины разыскивают в Атырау

Женщину убили в собственном доме, передает портал "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 19 октября около 8:00 в доме расположенном в микрорайоне Оркен была убита 59-летняя женщина, она была обнаружена с признаками насильственной смерти. Полицейские в тот же день начали досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". По делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого. - Ориентирован весь личный состав. Следственные