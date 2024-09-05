Убийство школьника произошло в результате конфликта между учениками 9,10 и 11 классов Копинской средней школы.

Актюбинская облпрокуратура сообщает, досудебное расследование по факту смерти 9-классника Копинской средней школы в Темирском районе взял под личный контроль прокурор области Халиулла Дауешов. Убийство школьника произошло в результате конфликта между учениками 9,10 и 11 классов Копинской средней школы.

По подозрению в преступлении задержали двоих несовершеннолетних, суд санкционировал их содержания под стражей на два месяца. Делом занимается следственно-оперативная группа департамента полиции Актюбинской области. Надзор поручили опытным процессуальным прокурорам. Для изучения причин произошедшего в район направили специальную комиссию.

Прокуратура области также внесла представление в адрес акимата, чтобы решили вопрос об ответственности акима Темирского района, должностных лиц управления образования и района. Директор Копинской средней школы Руслан Каржауов освобожден от занимаемой должности.

Напомним, убийство 9-классника произошло второго сентября, по данным управления образования, в ночное время. Семьи погибшего ребенка и подозреваемых благополучные, на учете не состояли. В семье погибшего ребенка шестеро детей. Убитый был вторым ребенком. Мама его работает в школе, отец тоже работающий.

Фарида ЗАРИП