Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, по факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, следствием занимается Темирский райотдел полиции. Всех участников конфликта установили и задержали двое подозреваемых.
Трагедия произошла второго сентября. Убитым оказался ученик 9-го класса села Копа. Как стало известно «МГ» в семье погибшего ребёнка шестеро детей. Он был вторым ребёнком. Мама его работает в школе, отец тоже работающий.
В село выехала рабочая группа управления образования, в школе принимают меры по усилению безопасности детей и профилактике буллинга.
По предварительным данным подозреваемые тоже являются несовершеннолетними.
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Фарида ЗАРИП