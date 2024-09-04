Убитым оказался ученик 9-го класса села Копа.

Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, по факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, следствием занимается Темирский райотдел полиции. Всех участников конфликта установили и задержали двое подозреваемых.

Трагедия произошла второго сентября. Убитым оказался ученик 9-го класса села Копа. Как стало известно «МГ» в семье погибшего ребёнка шестеро детей. Он был вторым ребёнком. Мама его работает в школе, отец тоже работающий.

В село выехала рабочая группа управления образования, в школе принимают меры по усилению безопасности детей и профилактике буллинга.

По предварительным данным подозреваемые тоже являются несовершеннолетними.

Фарида ЗАРИП