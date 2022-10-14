Его подозревают в убийстве бывшей жены. Труп мужчины обнаружили в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" На 42-летнюю женщину напали вечером восьмого октября. Её доставили в больницу с множественными ножевыми ранениями. Юрист скончалась в медицинском учреждении в ночь на 12 октября. Дело ведётся по статье 99 УК РК (убийство). Журналист Михаил Козачков в своём Telegram написал, что по подозрению в убийстве женщины разыскивается её муж.
- Департамент полиции Алматы подтверждает, что по подозрению в совершении этого особо тяжкого преступления разыскивается бывший супруг убитой - гражданин 1974 года рождения, - отметили в пресс-службе ведомства.
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