Убитый в Актобе мальчик два года жил в доме ребёнка

- Он сказал, что: «Я отец. Они не Балабековы, они Ахуновы». Была проведена экспертиза ДНК. По ДНК экспертизе было установлено, что он отец. И он ходатайствовал о передаче детей ему. Через опеку он был восстановлен в правах - и забрал детей буквально в ноябре, - вспоминает главный врач дома ребёнка «Умит» Айгуль Бижанова.При этом тройняшки продолжали приходить в дом ребёнка как в детский сад. В последний раз малышей там видели первого декабря, когда им как раз исполнилось четыре.
- Сотрудники нашего дома ребёнка обнаружили, что дети были избиты. Сразу была вызвана инспекция по делам несовершеннолетних. Было всё это задокументировано. И спрашивали, как раз Данил сказал: «Папа урды бизди». Были видны следы как будто бы от палок, множественные кровоподтеки. У всех троих. И у Данила тоже. И на голове были, на теле множественные кровоподтеки, - рассказывает Бижанова.Почему органы опеки не отреагировали вовремя и не взяли семью на контроль, выяснит следствие. Сами чиновники пока ничего не комментируют. Брат и сестра Данила сейчас находятся в центре поддержки детей «Аяла». В дом ребёнка, где они провели большую часть жизни, вернуться они уже не смогут в силу возраста. В этом же центре сейчас проживает и старшая сестра тройни – Меланья. У детей разные отцы. Теперь малышам будут подыскивать патронатную семью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.