Убитый в Актобе мальчик два года жил в доме ребёнка

Данил был одним из тройняшек, передаёт телеканал КТК. Кадр с телеканала КТК Четырёхлетний Данил Ахунов пропал со двора дома №59 на улице Казангапа. Отец ребёнка сказал, что утром 28 декабря ненадолго оставил сына возле подъезда дома. Когда вернулся, мальчика уже не было. Поисками занимались полицейские, сотрудники ДЧС и Нацгвардии, волонтёры и просто неравнодушные жители Актобе. Утром 30 декабря стало известно, что мальчика нашли мёртвым. Позже в полиции сказали, что Данила убили и подозреваемый уже задержан. Никаких деталей правоохранители не рассказывают. Зато в соцсетях появилась некая свод