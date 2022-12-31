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Социум

Убитый в Актобе мальчик два года жил в доме ребёнка

Данил был одним из тройняшек, передаёт телеканал КТК. Кадр с телеканала КТК Четырёхлетний Данил Ахунов пропал со двора дома №59 на улице Казангапа. Отец ребёнка сказал, что утром 28 декабря ненадолго оставил сына возле подъезда дома. Когда вернулся, мальчика уже не было. Поисками занимались полицейские, сотрудники ДЧС и Нацгвардии, волонтёры и просто неравнодушные жители Актобе. Утром 30 декабря стало известно, что мальчика нашли мёртвым. Позже в полиции сказали, что Данила убили и подозреваемый уже задержан. Никаких деталей правоохранители не рассказывают. Зато в соцсетях появилась некая свод
Дана Рахметова
Убитый в Актобе мальчик два года жил в доме ребёнка
Данил был одним из тройняшек, передаёт телеканал КТК.
Убитый в Актобе мальчик два года жил в доме ребёнка
Убитый в Актобе мальчик два года жил в доме ребёнка
Кадр с телеканала КТК Четырёхлетний Данил Ахунов пропал со двора дома №59 на улице Казангапа. Отец ребёнка сказал, что утром 28 декабря ненадолго оставил сына возле подъезда дома. Когда вернулся, мальчика уже не было. Поисками занимались полицейские, сотрудники ДЧС и Нацгвардии, волонтёры и просто неравнодушные жители Актобе. Утром 30 декабря стало известно, что мальчика нашли мёртвым. Позже в полиции сказали, что Данила убили и подозреваемый уже задержан. Никаких деталей правоохранители не рассказывают. Зато в соцсетях появилась некая сводка. В ней сообщается, что по подозрению в убийстве задержан отец ребёнка. Якобы он указал место захоронения. Тело мальчика, завернутое в одеяло, со следами побоев нашли на глубине почти трёх метров. Из сводки следует, что Данила убили ещё 23 декабря. В полиции эту информацию не подтверждают, но и не опровергают. Данил был одним из тройняшек. Их мать была наркозависимой и отказалась от малышей, когда им было два года. Детей воспитывали в доме ребёнка «Умит». Но в конце прошлого года появился биологический отец и с помощью анализа ДНК доказал, что имеет право их забрать. В семье дети успели побыть всего полтора месяца.
- Он сказал, что: «Я отец. Они не Балабековы, они Ахуновы». Была проведена экспертиза ДНК. По ДНК экспертизе было установлено, что он отец. И он ходатайствовал о передаче детей ему. Через опеку он был восстановлен в правах - и забрал детей буквально в ноябре, - вспоминает главный врач дома ребёнка «Умит» Айгуль Бижанова.
При этом тройняшки продолжали приходить в дом ребёнка как в детский сад. В последний раз малышей там видели первого декабря, когда им как раз исполнилось четыре.
- Сотрудники нашего дома ребёнка обнаружили, что дети были избиты. Сразу была вызвана инспекция по делам несовершеннолетних. Было всё это задокументировано. И спрашивали, как раз Данил сказал: «Папа урды бизди». Были видны следы как будто бы от палок, множественные кровоподтеки. У всех троих. И у Данила тоже. И на голове были, на теле множественные кровоподтеки, - рассказывает Бижанова.
Почему органы опеки не отреагировали вовремя и не взяли семью на контроль, выяснит следствие. Сами чиновники пока ничего не комментируют. Брат и сестра Данила сейчас находятся в центре поддержки детей «Аяла». В дом ребёнка, где они провели большую часть жизни, вернуться они уже не смогут в силу возраста. В этом же центре сейчас проживает и старшая сестра тройни – Меланья. У детей разные отцы. Теперь малышам будут подыскивать патронатную семью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Актобе ребенок

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