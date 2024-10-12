Убийство подростка из-за банки пива: генпрокуратура создала межведомственную группу

После поджога дома семьи убитого из-за банки пива в Талгаре 16-летнего Шерзата генпрокуратура создала следственно-оперативную группу, сообщили в МВД РК. Место, где сейчас проживает семья патрулируется полицейскими.

После поджога дома семьи убитого из-за банки пива в Талгаре 16-летнего Шерзата генпрокуратура создала следственно-оперативную группу, сообщили в МВД РК. Место, где сейчас проживает семья патрулируется полицейскими.

— Изучаются записи с камер видеонаблюдения. Проводится подворный обход. Также проверяются подучетные лица. Фактическое место жительства семьи патрулируют сотрудники полиции. В доме, где имело место пожар, семья не проживала. Семья проживала по другому адресу. Гарантируем, что подозреваемые лица будут привлечены к уголовной ответственности. Также предупреждаю не распространять недостоверные сведения, — отметил первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов.

Прокурор Алматинской области подчеркнул, что все следственные действия находятся на контроле генеральной прокуратуры. Ведомство ждет результатов экспертизы.