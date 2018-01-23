фото из Instagram На светофоре столкнулись "Тойота Камри" и "ВАЗ 2108". Со слов водителя "ВАЗа" по имени Николай, он ехал по улице Казталовская в сторону переезда на зеленый свет светофора. - Я ехал на зеленый свет и в это время по улице Алматинская ехала "Тойота", которая выехала на перекресток на запрещающий красный сигнал. В результате я врезался в водительскую сторону "Тойоты". У меня в машине видеорегистратора нет, но я точно знаю, что не нарушал ПДД и поэтому ищу свидетелей, которые в это время тоже были на этом перекрестке и возможно сняли эту аварию на камеру, - пояснил участник аварии. Стоит отметить, что в результате столкновения никто не пострадал.фото из соцсети Instagram kYXTrjN6Olo