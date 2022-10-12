Полицейские выясняют причины, побудившие школьника на такой поступок, передаёт портал «Мой ГОРОД». В Алматы оцепили здание суда Иллюстративное фото из архива "МГ" 12 октября в 8:20 оператору «102» позвонил директор школы №2 и сообщил, что получил сообщение о подрыве школы в 10:00. Сотрудники полиции эвакуировали из школы около 800 учеников и 70 учителей. Позже в региональном департаменте полиции сообщили, что в ходе осмотра здания никаких взрывных устройств не обнаружено, а лжетеррористом оказался 14-летний ученик этой же школы. Его вместе с родителями вызвали в управление полиции, начато расследование. Отметим, что за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма предусмотрено уголовное наказание - штраф, исправительные работы или лишение свободы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.