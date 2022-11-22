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Социум

Ученики в Уральске с трудом добираются до школы по грязи

С началом осадкой на дорогах образовались жижа и слякоть. По такой дороге добраться до школ в Деркуле и Зачаганске не просто, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета МЕДРЕСОВА Вчера, 21 ноября, в Уральске выпал снег, который уже сегодня практически весь растаял. На дорогах образовались огромные лужи и грязь, по которым и проехать не просто, а пройти ещё сложнее. Вот только это не повод пропускать занятия в школе. Именно так говорят родители школьников, которые жалуются на бездорожье у школ СОШ №49 (микрорайон Сарыарка) и СОШ 50 (микрорайон Сарытау), расположенных в посёлках Деркул и Зачаганск
Кристина Кобина
Ученики в Уральске с трудом добираются до школы по грязи
С началом осадкой на дорогах образовались жижа и слякоть. По такой дороге добраться до школ в Деркуле и Зачаганске не просто, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Ученики в Уральске с трудом добираются до школы по грязи
Ученики в Уральске с трудом добираются до школы по грязи
Фото Медета МЕДРЕСОВА Вчера, 21 ноября, в Уральске выпал снег, который уже сегодня практически весь растаял. На дорогах образовались огромные лужи и грязь, по которым и проехать не просто, а пройти ещё сложнее. Вот только это не повод пропускать занятия в школе. Именно так говорят родители школьников, которые жалуются на бездорожье у школ СОШ №49 (микрорайон Сарыарка) и СОШ 50 (микрорайон Сарытау), расположенных в посёлках Деркул и Зачаганск.
- Каждый год одно и тоже, весна и осень - это грязь, лето - пыль, а зимой всё занесено снегом. Всё потому, что на наших улицах до сих пор не уложили асфальт. Взрослым тяжело пройти по такой дороге, что говорить о детях. Не у всех есть возможность купить автомобили. Ещё на улице бродят собаки стаями, - сетует жительница микрорайона Сарытау.
Аналогичная ситуация в Деркуле возле СОШ №49. Несмотря на то, что вблизи школьного двора есть тротуар, добраться до самой дорожки и не испачкаться в грязи невозможно.
- Тротуар есть, только вот на нём кто-то припарковался. О чём думают люди? Ведь это дорога в школу. Под снегом не видно, наступишь в грязь или нет. Идём как по минному полю. Почему асфальт уложили по улице, где расположена школа, а вот сделать подъездной путь к школе не додумались? Или опять средств не хватило, - сказала жительница микрорайона Сарыарка по имени Алтынай.
Ученики в Уральске с трудом добираются до школы по грязи
Ученики в Уральске с трудом добираются до школы по грязи
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Ученики в Уральске с трудом добираются до школы по грязи
Ученики в Уральске с трудом добираются до школы по грязи
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Ученики в Уральске с трудом добираются до школы по грязи
Ученики в Уральске с трудом добираются до школы по грязи
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Ученики в Уральске с трудом добираются до школы по грязи
Ученики в Уральске с трудом добираются до школы по грязи
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Ученики в Уральске с трудом добираются до школы по грязи
Ученики в Уральске с трудом добираются до школы по грязи
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дороги грязь

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