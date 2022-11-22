Ученики в Уральске с трудом добираются до школы по грязи

С началом осадкой на дорогах образовались жижа и слякоть. По такой дороге добраться до школ в Деркуле и Зачаганске не просто, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета МЕДРЕСОВА Вчера, 21 ноября, в Уральске выпал снег, который уже сегодня практически весь растаял. На дорогах образовались огромные лужи и грязь, по которым и проехать не просто, а пройти ещё сложнее. Вот только это не повод пропускать занятия в школе. Именно так говорят родители школьников, которые жалуются на бездорожье у школ СОШ №49 (микрорайон Сарыарка) и СОШ 50 (микрорайон Сарытау), расположенных в посёлках Деркул и Зачаганск