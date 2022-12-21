Учеников каких школ Алматы будут возить на учёбу

Подробности проекта «Школьный автобус» рассказали в акимате Алматы. Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким Алматы анонсировал, что с нового года школьные автобусы будут возить учащихся 29 образовательных учреждений. Стал известен список школ: № 152, 156, 204, 39, 24, 127, 153, 40, 88, 145, 183, 189, 190, 191, 199, 87, 80, 112, 193, 7, 48, «Жануя», 186, 200, 20, 32, 115, 162, 198. Всего возить на учёбу и домой будут 7 606 учащихся. Из них в первую смену обучаются 3 625 детей, во вторую смену - 3 981 ребёнок. К слову, с сентября проект пилотно запустили школе №205. Четыре автобуса возят 185 дет