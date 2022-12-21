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Социум

Учеников каких школ Алматы будут возить на учёбу

Подробности проекта «Школьный автобус» рассказали в акимате Алматы. Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким Алматы анонсировал, что с нового года школьные автобусы будут возить учащихся 29 образовательных учреждений. Стал известен список школ: № 152, 156, 204, 39, 24, 127, 153, 40, 88, 145, 183, 189, 190, 191, 199, 87, 80, 112, 193, 7, 48, «Жануя», 186, 200, 20, 32, 115, 162, 198. Всего возить на учёбу и домой будут 7 606 учащихся. Из них в первую смену обучаются 3 625 детей, во вторую смену - 3 981 ребёнок. К слову, с сентября проект пилотно запустили школе №205. Четыре автобуса возят 185 дет
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Учеников каких школ Алматы будут возить на учёбу
Подробности проекта «Школьный автобус» рассказали в акимате Алматы.
54 школьных автобуса приобретут в ЗКО
54 школьных автобуса приобретут в ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким Алматы анонсировал, что с нового года школьные автобусы будут возить учащихся 29 образовательных учреждений. Стал известен список школ: № 152, 156, 204, 39, 24, 127, 153, 40, 88, 145, 183, 189, 190, 191, 199, 87, 80, 112, 193, 7, 48, «Жануя», 186, 200, 20, 32, 115, 162, 198. Всего возить на учёбу и домой будут 7 606 учащихся. Из них в первую смену обучаются 3 625 детей, во вторую смену - 3 981 ребёнок. К слову, с сентября проект пилотно запустили школе №205. Четыре автобуса возят 185 детей.
- Для посадки и высадки учащихся предусмотрены специальные остановки, находящиеся неподалёку от мест проживания детей. В качестве сопровождающих выступают педагоги, проживающие по маршрутам следования школьных автобусов. Таким образом, дополнительная оплата не требуется, так как сопровождающим педагогам больше не надо самостоятельно добираться до школы, - пояснили в пресс-службе управления образования Алматы.
На брифинге в РСК заместитель акима мегаполиса Асем Нусупова пояснила, что выбор школ осуществляли с учётом пожеланий, озвученных жителями на встречах с акимом. Возить будут не всех учащихся 29 школ, а только тех детей, кто действительно нуждается. Если же ребёнка до школы сопровождают родители или учебное заведение находится в шаговой доступности, в проект его не включают.
- Процедуры закупки ста новых автобусов начаты. В первом квартале 2023 года завершится поставка. Они будут оснащены средствами безопасности и комфорта. Будут возить только детей, никакого другого контингента там не будет. Как только автобусы будут поставлены, сразу начнём реализацию проекта, - сказала замакима.
По её словам, в будущем список школ может увеличиться. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы школы

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