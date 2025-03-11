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Социум Здоровье

Ученые научились блокировать тягу к курению воздействием на мозг

В результате у курильщиков снизилась связь между лобно-теменной сетью (контроль) и сетью базальных ганглиев (вознаграждение). Лобно-теменная сеть стала работать более независимо.
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Ученые научились блокировать тягу к курению воздействием на мозг

Как говорится в исследовании, опубликованном в научном издании Journal of Affective Disorders (JAD), также этот способ воздействия перестраивает нейронные цепи, связанные с никотиновой зависимостью.

В эксперименте задействовали 60 курильщиков и 64 некурящих человека. Курильщики получили пятидневный курс rTMS, направленный на левую дорсолатеральную префронтальную кору (DLPFC) — область мозга, связанную с самоконтролем. Контрольная группа получила фиктивную стимуляцию.

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В результате у курильщиков снизилась связь между лобно-теменной сетью (контроль) и сетью базальных ганглиев (вознаграждение). Лобно-теменная сеть стала работать более независимо. Участники, получившие rTMS, сообщили о значительном уменьшении желания курить.

По словам авторов открытия, rTMS показала многообещающие результаты в борьбе с табачной зависимостью. Этот метод может стать важным дополнением к существующим подходам, помогая людям бросить курить.

Ранее ученые проверили, одинаково ли люди воспринимают один и тот же цвет.


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